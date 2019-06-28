Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20

Президент России Владимир Путин прибыл в Осаку для участия в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20).

Как ожидается, президент России Владимир Путин проведет в Осаке около десятка двусторонних встреч и полноформатные переговоры с премьером Японии Синдзо Абэ, передает ТАСС.

Так, 28 июня состоится встреча российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

В графике президента России также значатся встречи с лидерами Великобритании, Германии, Египта, Турции, Франции и ЮАР.

Кроме того, состоится беседа Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Запланирован и краткий обмен мнениями с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером.

Помимо этого, российский лидер примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая традиционно проводится в дни саммита «Большой двадцатки», а также проведет неформальную трехстороннюю беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.