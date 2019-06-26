Кремль не исключил возможности встречи Путина и Трампа на G20

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что продолжается работа по подготовке возможной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20. Дата, время и формат пока не определены, но в Кремле не исключают отдельной встречи.

«Мы не исключаем возможности проведения встречи Путина с Трампом отдельной, с определенным содержанием», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, будет ли эта встреча полноформатной или «на ногах».

Он отметил также, что работа над возможной встречей президентов России и США продолжается, но пока рано называть какие-нибудь «прикидки».

Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает работать над подготовкой встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в японской Осаке.

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