Анонсированы три отдельные встречи Путина на саммите БРИКС

В графике президента Владимира Путина на саммите БРИКС запланированы три отдельные встречи, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Отдельно там три встречи сейчас запланировано, но дорабатывается», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в столице Бразилии Путин «так или иначе встретится» со всеми участниками саммита.

До этого Песков сообщал о возможной отдельной встрече Путина с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Кроме того, возможна встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Путин совершит в Бразилию трехдневный визит. Саммит состоится 13-14 ноября.

В конце октября Песков анонсировал визит Путина на этот саммит.