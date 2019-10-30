Кремль анонсировал участие Путина в саммите БРИКС в Бразилии

Президент Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в саммите БРИКС в Бразилии, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии. Он отправится туда в двухдневную поездку на следующей неделе», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил также, что в планах Путина нет поездки на саммит АТЭС в Чили. «На саммите АТЭС в Чили Россия будет представлена на другом, но тоже высоком уровне», – сказал Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин начал рабочую программу на саммите G20 со встречи с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, призвав страны БРИКС работать над более справедливой моделью развития мировой экономики.

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