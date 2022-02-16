Путин назвал Бразилию ведущим экономическим партнером России в Латинской Америке

Президент России Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Жаиром Болсонару заявил, что Бразилия является ведущим торгово-экономическим партнером России в Латинской Америке.

«Я очень рад вас видеть, уважаемый господин президент. И надеюсь, что встреча будет полезной. Тем более что Бразилия является одним из ведущих, можно сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке», – цитирует Путина РИА «Новости».

Болсонару отметил, что у России и Бразилии есть хорошие перспективы сотрудничества в разных областях.

«У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. В частности, в области обороны, в области нефти и газа, в области сельского хозяйства», – указал бразильский лидер.

Путин заявил, что отношения двух стран восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.

«У нас восстанавливаются отношения, прерванные так или иначе в связи с пандемией коронавируса. По вашему указанию в Москве побывали ведущие министры вашего правительства. Сегодня проходит встреча министров обороны и иностранных дел в формате «два плюс два»... Мы работаем активно и на международных площадках. И – несмотря на все ограничения – у нас рост товарооборота составил 87%», – добавил Путин.

Ранее Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.