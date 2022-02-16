Болсонару на встрече с Путиным назвал визит в Москву сигналом всему миру

Президент Бразилии Жаир Болсонару в ходе встречи с главой российского государства Владимиром Путиным заявил, что его визит в Москву – это сигнал всему миру о хороших перспективах отношений двух стран.

«Я уверен, что мой визит в Москву – это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы... Мы готовы к сотрудничеству, и я хотел бы выразить уверенность, что эта наша встреча будет весьма продуктивной», – передает его слова РИА «Новости».

Болсонару отметил, что у России и Бразилии есть хорошие перспективы для сотрудничества в различных областях.

«В частности, в области обороны, нефтегаза, сельского хозяйства», – сказал президент Бразилии.

Кроме того, он поблагодарил Путина за помилование Робсона Оливейры, водителя бразильского футболиста, который три года назад был задержан за перевозку метадона.

«Благодарю вас за ваш жест – за помилование бразильского гражданина в прошлом году», – сказал он.

Робсон Оливейра и его жена Симоне работали в семье игрока Фернандо, когда он выступал за московский «Спартак». После переезда футболиста в Пекин Оливейра, водитель футболиста, помогал перевезти вещи и был задержан в аэропорту с двумя упаковками гидрохлорида метадона – опиоидного препарата, который используется при заместительной терапии для наркозависимых. Этот препарат легализован в Бразилии, но запрещен в России. Предположительно, препарат принадлежал тестю Фернандо, который использует его в своем лечении, однако водитель был арестован.

Через год после ареста Оливейры президент Болсонару заявил, что обратится к Путину с просьбой освободить бразильца.