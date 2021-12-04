Зачем России Болсонару

Взгляд
4 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 14:00  |  vz.ru
Разделы

Российский СПГ обнажил двойные стандарты «зеленой» Европы

Россия к 2030 году сможет производить порядка 120 млн тонн СПГ в год Владимир Песня/РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон удивил своим запретом французским банкам инвестировать в завод по производству сжиженного газа «Арктик СПГ-2» на Ямале якобы по экологической причине. Такие запреты находятся на грани с наложением санкций. Российскому СПГ-заводу от этого ни холодно ни жарко. От желающих вложиться в столь перспективный проект, где поставки СПГ расписаны на два года вперед, отбоя нет.  Подробности...
Перейти в раздел…

Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

От КГБ СССР осталась только символика Малышев Николай/ТАСС
Ровно тридцать лет назад ушла в небытие организация, наводившая страх на половину планеты – Комитет государственной безопасности СССР. Почему столь могущественная структура оказалась бессильной против пришедших в 1991 году к власти политиков и как выглядел хаос, наступивший в стране в результате этой реформы? Подробности...
Перейти в раздел…

Как стали легендой советские подлодки проекта 613

С-189 - лодка-музей в Санкт-Петербурге Руслан Шамуков/ТАСС
Ровно семьдесят лет назад, 2 декабря 1951 года, в состав Военно-морского флота СССР вошла самая первая подводная лодка проекта 613. Какое отношение к созданию этого корабля имели немецкие инженеры и какую важнейшую для СССР задачу смогли решить сотни этих подлодок, построенных во времена холодной войны? Подробности...
Перейти в раздел…

Китай обнулил Литву

Экономические потери от ссоры с Китаем Литва надеется возместить политическими бонусами от Запада Reuters
Литвы для Китая больше не существует. Во всяком случае, в таможенном реестре КНР. В результате Вильнюс потерял возможность продавать свои товары в Поднебесную. Это произошло сразу же после того, как в литовской столице открылось представительство Тайваня. Эксперты говорят, что хотя Литва и получит помощь от ЕС или США, эта компенсация не сравнится с долгосрочными убытками от потери китайского рынка. Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Курц останется опасным канцлером, который может вернуться

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Считается, что Народная партия Австрии OVP, которую возглавлял до сегодняшнего дня Себастьян Курц, правоцентристская. Правая до такой степени, что могла смело сказать главе Евросоюза фон дер Ляйен, что в Австрии и так много мигрантов и больше их не будет, пока канцлером работает Курц. Подробности...

"Зеленой" энергетике Германии нужен "Северный поток – 2"

Василий Федорцев
Василий Федорцев, политолог, германист
Потребность Германии в природном газе в ближайшее время будет только расти, и газ этот будет в первую очередь российским – уже просто потому, что возможности переключиться на других крупных поставщиков у немцев пока нет и в обозримом будущем не будет. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Инвалидность изоляцией не лечится

Вероника Леонтьева
Вероника Леонтьева, руководитель направления помощи людям с инвалидностью Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви
В России сегодня около 600 психоневрологических интернатов, в них проживают более 155 тысяч человек. И практически каждый из них может жить полноценной жизнью и приносить пользу себе и обществу. Но не живет и не приносит. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
Перейти в раздел…

Лукашенко признал Крым

Клоун ли Борис Джонсон?

Британская империя опять сократилась

Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...

Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...

Умер певец и композитор Александр Градский

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Здоровье музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса, но несмотря на плохое самочувствие, он до последнего продолжал работать
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы?
  • Да

  • Нет
Как вы отнесетесь к идее Лукашенко разместить российское ядерное оружие в Белоруссии?
  • Одобряю

  • Не одобряю

  • С безразличием
Нужны ли России и Украине посредники для переговоров?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: В Минтрансе опровергли планы ограничить в России использование личного транспорта
    Захарова ответила на ложь Блинкена об отсутствии агрессии со стороны НАТО Назначен новый гендиректор РУСАДА Индия и Россия начали обсуждение совместного освоения Луны Умер автор романов «Бой с тенью» и «Жмурки» Андрей Измайлов
    Путин назвал главные приоритеты «Единой России» Польша предложила антимонопольное расследование против Газпрома Зеленский пригласил Орбана на Украину Малахов вспомнил, как был «мальчиком на побегушках»
    США заявили о прогрессе по вопросам дипломатических виз с Россией Грузия отказалась от консультаций о переводе Саакашвили в другую страну Размер выручки Booking.com в России раскрыли через суд Ридли Скотт обматерил российского кинокритика Антона Долина

    экспортный бренд


    Эрдоган переименовал Турцию

    «прямой контракт»


    В «Батькивщине» не исключили переговоров Киева с Газпромом о покупке газа

    «сам нарвался»


    Кинокритик Долин объяснил, за что его обматерил Ридли Скотт

    Видео

    наказание за Тайвань


    Китай обнулил Литву

    реформы 1991 года


    Как соратники Ельцина уничтожили КГБ

    трагедия в «Листвяжной»


    Угольные короли ответят за смерть шахтеров

    борьба за власть


    Украину готовят к реваншу Порошенко

    национальный вопрос


    Русский язык в Татарстане вызвал новые споры

    опричная каста


    Андрей Манчук: Украина стала Меккой для нацистов всего мира

    жить полноценной жизнью


    Вероника Леонтьева: Инвалидность изоляцией не лечится

    зеленая революция


    Василий Федорцев: «Зеленой» энергетике Германии нужен «Северный поток -2»

    на ваш взгляд


    Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы?

    Зачем России Болсонару

    Путин попытается сделать президентство Болсонару менее разрушительным для интересов России
    		   4 декабря 2021, 14:00
    Фото: Михаил Метцель/ТАСС
    Текст: Станислав Борзяков

    По личному приглашению президента Владимира Путина в Москву прилетит его бразильский коллега Жаир Болсонару - один из наиболее скандальных лидеров современности. Его задачей на посту президента Бразилии стало уничтожение совместных с Россией проектов - и Болсонару вполне успешно с этой задачей справлялся. Что изменилось теперь?

    В первый день зимы президент Владимир Путин на торжественной церемонии принимал верительные грамоты у иностранных послов, прибывших в Россию за последние семь месяцев. И, обращаясь к посланнику Бразилии, пригласил президента этой страны Жаира Болсонару посетить Москву с официальным визитом в начале следующего года. Менее двух суток спустя Болсонару принял приглашение как «радость и большую честь». 

    Примечательно в этой ситуации то, что в церемонии приняли участие послы 20 разных государств от Нигерии до Испании, включая союзников и приоритетных экономических партнеров РФ. Но персонального публичного приглашения удостоился только Болсонару - человек, которого нельзя (да и не хочется) называть ни другом, ни партнером, ни союзником. И то, и другое, и третье про него могут сказать в США, но не в России. Почему ж тогда именно на Болсонару вдруг сошелся клином белый свет?

    Объяснений может быть множество - от «к слову пришлось» до какой-либо геополитической комбинации президента России, о которой мы не можем знать по определению. Но у происходящего есть и видимое объяснение, опирающееся на общую логику политического процесса.

    Путин и Болсонару уже встречались, причем в Бразилии - на саммите БРИКС. Этот клуб, куда, помимо России и Бразилии, входят Китай, Индия и ЮАР, является одним из приоритетных направлений российской внешней политики как противовес западному миру в области экономико-политической кооперации.

    Коалиционную мощь БРИКС принято объяснять так. У России крупнейший в мире запас природных ресурсов, у Китая наиболее масштабные производственные возможности, Индия выпускает недорогих и востребованных специалистов (медицина, IT, инженерия), Бразилия - аграрная сверхдержава, а ЮАР - самая развитая страна Черной Африки, имеющая в этом перспективном регионе определяющее влияние.

    Совокупно это чуть больше 40% человечества и чуть меньше 20% от мирового ВВП.

    С учетом блокового мышления стран Запада, направленного против России и Китая, объяснять приоритетность БРИКС для Москвы излишне.  

    Однако развитие этого формата с некоторых пор застопорилось, и нельзя даже четко сказать, чьей вины в этом больше - коронавируса или Болсонару. В 2021-м году традиционный саммит вообще не проводили, в 2020-м он прошел в усеченном онлайн-режиме, но стагнация стала заметна еще в 2019-м, когда президентом Бразилии стал Болсонару, а сама Бразилия на год переняла на себя функции председателя БРИКС. Вот так вот неудачно всё совпало.

    Нынешний хозяин Дворца Рассвета, как в Бразилии именуют президентскую резиденцию, человек, мягко говоря, специфический. Он сделал трамвайное хамство своим политическим стилем и, как следствие, частью большой политики. Но для нас важнее то, что Болсонару, пришедший к власти после многолетнего правления социалистов, во всем ориентировался на США. Собственно, экс-президента Дональда Трампа он так и называл - ориентиром и учителем.

    С Трампом они были - два сапога пара, причем ненавидел их один и тот же тип американцев - левые, либералы, меньшинства, ковид-алармисты. Но дело сейчас не в этом, а в том, что Болсонару явно устраивала подчиненность бразильской внешней политики Вашингтону, он видел себя и Трампа одной командой. Капитан Врунгель и старший помощник Лом бороздят просторы мирового океана.

    Для России и Китая, с которыми Бразилия при социалистах активно наращивала сотрудничество, это не сулило ничего хорошего. Как бы подчеркивая это, сын президента и, по совместительству, депутат бразильского парламента Эдуарду Болсонару написал законопроект в прибалтийско-украинском стиле, предложив приравнять серп и молот к свастике.

    Санкций против нас его отец вводить все-таки не стал, памятуя, как выглядят российские «контрсанкции», и что его страна активно поставляет сельхозпродукцию в РФ. Но многие совместные проекты были поставлены им на паузу - под предлогом коронавируса или под любыми другими предлогами.  

    БРИКС в этом смысле подвергался двойному удару - потому что в него входят и Россия, и Китай. Большинство специалистов по региону уверены, что председательствующий Болсонару стал профанировать свое председательство по просьбе из Вашингтона.

    Но потом случилось так, что Трамп проиграл выборы, а демократическая администрация Джо Байдена, конечно, рада, что президент Бразилии равняется на Вашингтон, однако сам Болсонару для нее персонаж токсичный - как расист, сексист, гомофоб и так далее.

    При этом внешняя политика США после «пересменки» в Белом доме по ряду направлений стагнирует, по бразильскому - в том числе. Байдену, судя по всему, не хватает на всё здоровья, но ключевые решения в области иностранных дел он хочет принимать сам как профильный специалист. Так Бразилия вновь оказалась на периферии американского внимания, а Болсонару понял, что особых благодетельств ему теперь от Вашингтона ждать не следует.

    В новых обстоятельствах он стал более сговорчив и внимателен к другим центрам силы, включая Россию. А президент России, в свою очередь, убедился, что Болсонару, несмотря на все свои установки и дурной характер, вполне договороспособен. Бразильцы дважды отказывали вакцине «Спутник V» в регистрации, но после телефонного разговора Путина и Болсонару в апреле этого года внезапно передумали

    Из этого не следует, что нынешняя неприкаянность Болсонару - идеологического чужака как для властей США, так и для большинства правительств Латинской Америки - превратит его в нашего союзника. Скорее всего, он вообще не сможет избраться на второй срок и проиграет назначенные на конец следующего года выборы экс-президенту и социалисту Луле Де Сильве, которого пытались убрать из политики через многочисленные обвинения в коррупции, пока главный суд страны не оправдал его по всем статьям обвинений.

    Лула - народный любимец в Бразилии, один из основателей БРИКС (тогда еще БРИК - без ЮАР), проверенный партнер для России. При нем, надо думать, у нас с бразильцами опять все будет хорошо. Но год для современного, быстро меняющегося мира - это очень долго, конкурентная гонка держав за ресурсы и влияние не останавливается ни на минуту, поэтому возрождать общеполезные российско-бразильские проекты и сам формат БРИКС нужно уже сейчас, при «позднем» Болсонару.

    Ему, судя по рейтингам, особо нечего терять, так что от новых возможностей, сулящих его стране экономическую выгоду, он вряд ли будет отказываться, а если все-таки будет, полноценный госвизит дает достаточно времени для того, чтобы его переубедить.

    Политика, как говорил Отто фон Бисмарк (и он действительно это говорил, в отличие от многого из того, что приписывают «железному канцлеру» в интернете), это искусство возможного. А совокупность нынешних обстоятельств делает возможным маневр, при котором глава самой влиятельной страны Южной Америки из недруга России может превратиться в партнера промежуточного периода.

    С учетом, что рейтинга внутри Бразилии ему это вряд ли прибавит, кремлевская совесть может быть чиста. Москва не помогает переизбраться человеку, логичное пожелание к которому - проиграть следующие выборы, а пытается сделать его президентство менее разрушительным для БРИКС и российско-бразильских отношений.

    В общем, seja bem-vindo, господин президент. Так получилось, что мы вас ждем.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •