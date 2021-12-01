Путин пригласил в Россию лидера Бразилии

Путин: Россия не откажется от доллара

Россия продолжит работать с долларом, однако его использование будет сокращаться, учитывая тренд на расчеты в национальных валютах, заявил президент Владимир Путина форуме «Россия зовет».

«На сегодняшний день, наверное, основной тренд – это увеличение количества резервных валют: я думаю, что арабские страны думают над созданием своей резервной валюты, евро развивается, ... конечно, расчеты в национальных валютах. Вот так разновекторно будем двигаться», – передает его слова РИА «Новости».

«Мы не откажемся от доллара, с долларом будем работать, насколько доллар это захочет – не захочет и не надо, будем сокращать», – добавил Путин.

При этом, по словам глав государства, доверие к доллару подрывают США.

«Я не говорил, что доллар утратил свое значение как резервная валюта, как универсальная мировая валюта для расчетов. Нет. Просто я говорил о том, что политика властей, политических властей США, подрывает доллар, и нас, допустим, выталкивает из долларовой зоны», – сказал он.

Путин отметил, что США не дают Москве возможности рассчитываться в долларах со своими партнерами в области оборонно-промышленного комплекса.

«Нам что делать-то? Мы просто вынуждены уходить [от доллара]. Санкции вводят на определенные товары, не связанные с оборонкой, тоже расчеты в долларах затруднены. Просто сами своими руками американские власти создают проблемы. Как результат и объем расчетов долларах в мире уменьшился, это связано не только с Россией, со всем миром, и в золотовалютных резервах тоже - чуть-чуть, с 61% до 59% произошло снижение в резервах, в мире в целом», – пояснил президент

В мировых ЗРВ выросла доля фунта, йены, а доля доллара сократилась. «Если и дальше будут так продолжать американские власти, и дальше будет сокращаться, само собой, естественным образом», – сказал Путин.



Он также подчеркнул, что Россия со многими странами переходит на расчеты в нацвалютах, а также создаются корзины валют в некоторых международных организациях.

Ранее заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков заявил, что России следует принять меры, чтобы сократить зависимость от доллара до минимума.

Напомним, что Минфин частично заменил доли доллара и евро в Фонде национального благосостояния юанем и иеной. Эти изменения внесены для повышения доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ.