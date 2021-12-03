Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров Болсонару принял приглашение Путина посетить Россию 3 декабря 2021, 02:16

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что принял приглашение главы российского государства Владимира Путина посетить Россию в первом квартале 2022 года. Болсонару заявил: «Президент Путин пригласил нас посетить Россию. Приглашение принято». Президент Бразилии заверил, что для него приглашение в Россию – «это радость и большая честь», которая «открывает окно возможностей» для Бразилии. Болсонару сказал, что «Россия заинтересована в Бразилии», это «большой рынок». «Будем углублять наши отношения с Россией», – приводит его слова ТАСС. Визит планируется на февраль–март. Болсонару прибудет в Россию в сопровождении министерской делегации, но ее состав еще не определен. На этой неделе уже состоялся визит в Россию министра иностранных дел Бразилии Карлуса Альберту Франку Франсы. Напомним, Путин на церемонии вручения верительных грамот пригласил с визитом в Россию лидера Бразилии. Путин отметил, что Бразилия в 2022–2023 годах получит статус непостоянного члена Совбеза, взаимодействие будет более интенсивным на площадке ООН. По словам российского лидера, Россия продолжит последовательно укреплять двустороннее сотрудничество по различным областям.

Генпрокурор перечислил выявленные нарушения на шахте «Листвяжная» 2 декабря 2021, 18:22

Фото: Александр Патрин/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Датчики метана на шахте «Листвяжная» были неисправны, также выявлены другие грубые нарушения, «гладко все было только на бумаге», сообщил генпрокурор России Игорь Краснов на совещании у президента России Владимира Путина. «Уже сейчас можно утверждать, что гладко на шахте все было только на бумаге. А фактически оказались неисправны источники питания, датчики измерения метана, не проводились работы по модернизации системы определения местоположения персонала в горных выработках, сотрудники допускались без средств индивидуальной защиты, имелись случаи сокрытия показаний индивидуальных приборов контроля. При этом ответственные должностные лица не приостановили ведение горных работ», - передает ТАСС слова Краснова. Генпрокурор также сообщил, что возбуждено 25 административных дел в отношении руководства шахты «Листвяжная». «Помимо возбужденных уголовных дел, прокурорами инициированы привлечение руководства шахты к административной ответственности и дисквалификация. Всего возбуждено 25 таких дел», – отметил он.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Путин: Надо создать шахтерам такие условия, чтобы им не было необходимости рисковать 2 декабря 2021, 17:33 Текст: Алексей Дегтярев

Существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности», заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кемеровской области. «Все-таки в основе обеспечения безопасности лежит система оплаты труда», – цитирует президента ТАСС. Он отметил, что существующая система оплаты труда «создает экономические стимулы для шахтеров пренебрегать требованиями безопасности». «И обвинять их в этом нельзя. Людям семьи кормить нужно. Они рискуют. А мы все вместе должны создать такие условия, чтобы не было необходимости рисковать», – сказал глава государства. Путин добавил, что сейчас предусмотрено за нарушения безопасности административное наказание без возможности приостановки шахт. Приостанавливать деятельность шахт не будут, подчеркнул президент. «Шахты работать должны, деньги зарабатывать. Ну чего они будут по любому поводу и без повода останавливать работу предприятия, что ли? Нет, конечно. Поэтому необходимо уточнить ответственность за невыполнение требований по проведению дегазации и детализировать состав административных нарушений. Это совершенно точно, абсолютно точно нужно сделать», – приводит слова президента РИА «Новости». Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Путин назвал трагедию на «Листвяжной» болью всей России 2 декабря 2021, 15:16

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

Авария на шахте «Листвяжная» в Кузбассе стала общей бедой и болью для всей страны, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли региона. «Как мы все хорошо знаем, 25 ноября в Кемеровской области произошла трагедия. Большая беда. В результате аварии на шахте «Листвяжная» погибли шахтеры и спасатели. Это общая беда и боль для Кузбасса и для всей страны, для всей России. Еще раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», – цитирует Путина РИА «Новости». Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Путин остался недоволен докладом главы Минтруда о зарплатах шахтеров 2 декабря 2021, 21:20 Текст: Евгения Шестак

Президент России Владимир Путин на совещании по ЧП на «Листвяжной» в Кузбассе после доклада министра труда и социальной защиты Антона Котякова о системе оплаты труда шахтеров высказал недовольство. Глава государства в ходе совещания потребовал дать разъяснение по структуре схемы «70 на 30», при которой 30% дохода горняков зависит от переработок, сообщает ТАСС. После выступления Котякова по системе оплаты труда шахтеров глава государства с укором отметил, что ведомству не удалось провести глубокого анализа ситуации. Путин счел доклад главы Минтруда неудовлетворительным. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. В Якутии исполнили просьбу обратившегося к Путину мальчика 2 декабря 2021, 09:55 Текст: Наталья Ануфриева

Корову, которую мальчик из Якутии Алеша Сокольников хотел попросить у президента Владимира Путина в ходе прямой линии, передали его семье, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики. В администрации сообщили, что «на днях от СХПК «Мындагай» семье Сокольниковых передали корову», передает РИА «Новости». Отмечается, что в четверг во время командировки в Чурапчинский улус глава республики Айсен Николаев созвонился с Алешей, «он поблагодарил всех за такое внимание к его просьбе». «Вся семья Сокольниковых очень рада появлению новой коровы. Ей уже дали имя – Кэскилээнэ. Большинство семей в улусах Якутии живут подсобным хозяйством. И его желание помочь родителям понятно. Конечно, власть должна подключаться к решению подобных вопросов», – приводятся слова Николаева. Ранее в соцсетях распространили информацию о мальчике из Якутии, который дозвонился на прямую линию президента и попросил через оператора помочь его семье купить корову. Вопрос перенаправили в министерство сельского хозяйства республики. Семья школьника получила от ведомства предложение участвовать в программе «Агростартап» и получить грант на покупку коровы. Министр сельского хозяйства республики Александр Атласов рассказал, что семье также улучшат жилищные условия. Напомним, в 2020 году Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Тульской области Саши Колясникова, о которой тот рассказал в рамках благотворительной акции «Елка желаний»: ребенок мечтал обнять настоящую панду. Москва предположила увязывание США событий на Украине с графиком контактов Путина и Байдена 2 декабря 2021, 17:35 Текст: Алексей Дегтярев

Российская сторона не исключает, что Вашингтон увязывает график контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена с развитием ситуации на Украине, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков. «Моя собственная интерпретация происходящего сводится к тому, что на самых верхних этажах администрации США решили присмотреться к тому, что будет делать Россия, в том числе в контексте нынешней напряженной обстановки, складывающейся вокруг Украины и в целом такого эскалационного тренда в Восточной Европе, нагнетания и политического и материального, которое осуществляет НАТО и посмотреть будет ли Россия идти на попятную в отстаивании своих интересов. В какой-то мере, наверное, ставя в зависимость от своих умозаключений на эту тему график контактов», – заявил Рябков в эфире Первого канала, передает РИА «Новости». Он добавил, что не хотел бы так широко обобщать, но отметил, что такие соображения есть у МИД. «Мы к этому относимся спокойно. В конце концов президенты – люди сверхзанятые архиважными делами. И их службы, отвечающие за графики, найдут «окна», и мы согласуем этот контакт», – сказал Рябков. Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Глава МИД Сергей Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. Лукашенко рассказал о соревновании младшего сына с Путиным в стрельбе 2 декабря 2021, 17:50 Текст: Евгения Шестак

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что его младший сын Николай соревновался в стрельбе с президентом России Владимиром Путиным. По словам политика, его сын владеет оружием. Недавно у них были соревнования с Владимиром Путиным. Они вместе стояли на позициях и стреляли из пистолетов, передает РИА «Новости». «Пистолеты самые тяжелые, мое нелюбимое оружие. Вместе стояли, соревновались. Поэтому он (Николай) владеет оружием, его тренируют каждую неделю. При том всеми видами стрелкового оружия. Техники требуют, чтобы я отвез его на полигон. Когда-нибудь отвезу», – сказал белорусский президент. Также Лукашенко рассказал, что его внучка в этом году поступила в МГУ. По его словам, она свободно сдала единый экзамен, приехала, «документы положила и ее приняли». «Учись, пожалуйста, если ты по баллам проходишь. Это же величайшее достижение.... По социальному обеспечению равные практически условия создали и так далее, и так далее. Это я к тому, что все-таки сделано немало», – заявил белорусский лидер. Ранее Лукашенко заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным – родные братья и видят мир одинаково. Блинкен анонсировал прямые переговоры Путина и Байдена 2 декабря 2021, 19:11 Текст: Алексей Дегтярев

В ближайшем будущем состоятся прямые контакты президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. Блинкен заявил, что «откровенно» поговорил с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме, передает РИА «Новости». «Мы договорились сообщить об итогах нашим президентам, у которых будет возможность поговорить напрямую в скором будущем», – сказал он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что контакты президентов России и США могут состояться до конца 2021 года, «но может быть и позже». По его словам, «конкретных сроков пока нет». Он также сообщил, что темами переговоров во время онлайн-встречи Путина и Байдена станут Украина и НАТО. В МИД Индии рассказали подробности о визите Путина 2 декабря 2021, 17:13 Текст: Кристина Цыцура

В МИД Индии сообщили, что визит президента России Владимира Путин, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны России Сергея Шойгу в Нью-Дели состоится 6 декабря. Планируется обсуждение двусторонних, региональных и международных вопросов. В ходе встречи российского главы с политиками страны предполагается очень интенсивное взаимодействие, передает РИА «Новости». «День начинается с главы минобороны Индии (Раджнатха Сингха – прим. ВЗГЛЯД) и его российского коллеги Сергея Шойгу, сопредседателей межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Утром министр иностранных дел (Индии Субраманьям Джайшанкар – прим. ВЗГЛЯД) проведет двустороннюю встречу со своим коллегой, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. За этими встречами последует первая встреча или первое заседание недавно созданного механизма диалога «2+2» на уровне министров иностранных дел и обороны», – рассказали на брифинге. Уже во второй половине дня состоится 21-й ежегодный саммит Индия-Россия. Власти Индия ждут прибытия Владимира Путина. По итогам встречи будет опубликовано совместное заявление, в котором отразят договоренности и соглашения, подписанные в ходе саммита. Визит состоится на фоне выявленного нового штамма коронавируса «омикрон», поэтому будут введены новые ограничительные меры. В Индии стало известно о двух случаях выявления этого штамма в четверг. В МИД назвали тему переговоров Путина и Байдена 2 декабря 2021, 15:49 Текст: Елена Мирошниченко

Между Россией и США нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, ситуация в Европе будет одной из главных в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. «Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку», – цитирует его заявление в эфире программы «Большая игра» на Первом канале РИА «Новости». По его словам, есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалог по кибербезопасности, а также переговоры по стратегической стабильности. Рябков сообщил, что Москва надеется, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни. «Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована. Есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, но контакт очень нужен, у нас множатся проблемы», – отметил он. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент. Путин назвал недопустимым злоупотребление мужеством шахтеров 2 декабря 2021, 15:19 Текст: Александра Юдина

Президент Владимир Путин заявил, что недопустимо злоупотреблять мужеством шахтеров, спускающихся в шахту, их жизни и здоровье должны быть защищены. «Шахтерский труд, как известно, связан с повышенной опасностью. Вместе с тем недопустимо эксплуатировать мужество людей, которые спускаются в шахты. Их жизнь, здоровье должны быть защищены», – передает его слова РИА «Новости». По словам Путина, это – персональная ответственность всех, кто участвует в организации производства: и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников, тех, кто в погоне за прибылью или по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску. Глава государства добавил, что с тех, кто в погоне за прибылью в угольной отрасли, пренебрегает жизнью и здоровьем людей, нужно спрашивать жестко по закону. «Это персональная ответственность всех, кто участвует в организации производств – и руководителей предприятий, и представителей контрольно-надзорных органов, и собственников. С тех, кто в погоне за прибылью, по каким-то другим причинам игнорирует, пренебрегает безопасностью людей, подвергает их смертельному риску, нужно спрашивать по закону, жестко», – сказал Путин. По его словам, это так же большая ответственность, как и за соблюдение в шахтах на всех объектах горнодобывающей отрасли правил техники безопасности, надлежащее состояние оборудования, индивидуальных средств спасения. По его словам, авария на шахте «Листвяжная» произошла из-за целого ряда нарушений техники безопасности. Путин поручил выяснить все причины и обстоятельства ЧП. «Как было доложено, по предварительным данным, авария произошла из-за целого ряда нарушений правил и техники безопасности», – сказал он. При этом президент попросил доложить, что сделано для пострадавших. «Сегодня прошу доложить, что уже сделано и что необходимо сделать дополнительно по линии правительства, других органов власти», – сказал президент. Путин отметил, что речь идет о помощи пострадавшим. «Сколько из них уже выписано и сколько еще остается в больницах. Достаточно ли необходимых лекарств, необходимого оборудования медицинского. Требуется ли какое-то содействие дополнительное со стороны федеральных медицинских центров», – добавил он. Кроме того, Путин заявил, что необходимо держать ситуацию на шахте «Листвяжная» на контроле и дальше. «Ситуацию все мы должны держать на постоянном личном контроле и дальше», – сказал президент. Он попросил доложить о том, что уже было сделано и что еще необходимо сделать по линии правительства и региональных властей. Глава государства поручил правительству и властям Кузбасса разобраться в каждом случае, помогая семьям погибших и пострадавших в Кузбассе. «Прошу правительство и местные власти внимательно относиться к каждому, кто столкнулся с бедой – родным и близким погибших и пострадавших. Детально разобраться в каждом конкретном случае. Личные семейные обстоятельства могут быть разными, хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», – сказал он. При этом Путин добавил, что после ЧП в угольной отрасли потребуются дополнительные шаги, в том числе экономического характера. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. В Кремле подтвердили приглашение на пресс-конференцию Путина СМИ-иноагентов 2 декабря 2021, 13:29 Текст: Наталья Ануфриева

Сотрудники СМИ, признанных иноагентами, будут допущены на большую пресс-конференцию президента Владимира Путина в декабре, этот статус запретом на работу не является, разъяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков подтвердил информацию, распространившуюся в СМИ, но отметил, что пригласят не всех – «их же много, иноагентов», передает РИА «Новости». «Те основные средства массовой информации, которые в том числе принимают активное участие в освещении президентской тематики – да, они будут приглашены. Этот статус – он же не является запретом на работу. Мы это неоднократно повторяли», – добавил он. На уточняющий вопрос, обсуждается ли какой-либо запасной план в отношении организации пресс-конференции с появлением нового штамма коронавируса, например, отмена или перенос мероприятия, Песков ответил, что «в такое время развитие эпидемиологической ситуации даже в краткосрочной перспективе может вносить свои корректировки – не только в плане пресс-конференции». Ранее стала известна дата большой пресс-конференции Владимира Путина – она пройдет 23 декабря в Манеже в очном формате, пригласят 500 журналистов. Путин пообещал не допустить «огульных обвинений» по ситуации с «Листвяжной» 2 декабря 2021, 17:59 Текст: Алексей Дегтярев

Огульных обвинений и «наездов» в ситуации с «Листвяжной» никто не допустит, заявил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли Кузбасса. Вместе с тем глава государства подчеркнул, что результат нарушений – трагический, передает РИА «Новости». «Ведь кто-то это делал! Зачем? Чтобы побольше добыть и на экспорт отправить? Зачем? Результат-то какой, трагический! Теперь все сидим и головы опустили», – добавил президент. «Установлено, что руководством шахты систематически принимались меры к сокрытию фактов чрезмерной загазованности шахты метаном. Результаты работы датчиков токсичных газов фальсифицировались. Решения о допуске шахтеров и подрядчиков к работам принимались по датчику, установленному на поверхности – за пределами забоя шахты», – сказал он. Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Краснов доложил Путину о проверках на шахтах в Кузбассе 2 декабря 2021, 17:39 Текст: Алексей Дегтярев

Прокуроры проведут проверку 111 шахт и разрезов в Кемеровской области с уполномоченными службами, заявил генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным. «Организованы проверки в 111 угольных шахт и разрезов – это 43 и 68 соответственно, их проводят 320 прокуроров с привлечением более 100 специалистов органов контроля», – доложил Краснов, передает РИА «Новости». Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной». Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию. Краснов предложил следить за шахтами в режиме онлайн 2 декабря 2021, 18:32 Текст: Алексей Дегтярев

На шахтах необходимо ввести систему передачи данных с датчиков контроля в шахтах в режиме онлайн, с таким предложением выступил генпрокурор Игорь Краснов на совещании с президентом Владимиром Путиным. «В целях исключения возможного внесения изменений в память системы контроля на шахте ввести обязанность передачи данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков месторасположения шахтеров в Ростехнадзор и МЧС России в режиме реального времени. При этом разработку и обслуживание такого программного обеспечение поручать организациям, имеющим соответствующий уровень квалификации сотрудников», – сказал Краснов, передает ТАСС. Также глава ведомства на совещании доложил, что прокуроры проведут проверку 111 шахт и разрезов в Кемеровской области с уполномоченными службами. 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей. Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек.