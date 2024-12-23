Колумбия заявила о последствиях возвращения контроля США над Панамским каналом

Президент Колумбии: Планы Трампа по Панамскому каналу угрожают бедностью Латинской Америке

Tекст: Дарья Григоренко

Петро выступил с резкой критикой намерений избранного президента США Дональда Трампа вернуть контроль над Панамским каналом. Петро заявил, что такая мера может ввергнуть страны Латинской Америки в бедность и спровоцировать массовую миграцию в США, передает ТАСС.

Петро отметил: «Президент Трамп ошибается и противоречит сам себе. Если он не хочет, чтобы через джунгли Дариен прошли еще миллионы людей, он должен понимать, что это зависит от процветания и свободы наших народов». Он подчеркнул, что поддерживает позицию Панамы в защите ее суверенитета и будет «до последнего на стороне Панамы».

Петро добавил, что если новое правительство США хочет обсуждать бизнес, то это должно происходить «лицом к лицу и на благо нашего народа», но без торговли достоинством Колумбии и других стран.

Панамский канал был построен США и находился под их контролем до 1999 года, когда он был передан Панаме согласно договору Торрихоса – Картера 1977 года. Канал остается важной артерией мировой торговли, а его нейтралитет является основой экономической стабильности в регионе.

Ранее Трамп заявил, что в интересах национальной безопасности и свободы во всем мире США полагают, что владение и контроль над Гренландией абсолютно необходимы. До этого Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.