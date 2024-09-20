Латинская Америка отвергла приставания Зеленского

Tекст: Дмитрий Бавырин

В советском анекдоте периода «перестройки» и борьбы с алкоголем ученые провели эксперимент: подвесили повыше связку бананов, поставили деревянный ящик, привели обезьяну. Обезьяна безуспешно пыталась допрыгнуть до фруктов, но потом сообразила подставить ящик, залезла на него и достигла цели.

В соседней комнате к потолку подвесили бутылку водки, поставили шкаф, привели алкоголика. Алкоголик начал вожделенно прыгать. «Подумайте», – советуют ему экспериментаторы. «А что тут думать? Тут прыгать надо», – откликается он.

Анекдот это не особо смешной, как и большинство пропагандистских анекдотов с претензией на морализаторство. Но описанная в нем ситуация забавно дублирует ту, которая сложилась в отношениях Владимира Зеленского со странами Латинской Америки. Отношения у них, прямо говоря, не сложились.

Тот, кто называет себя президентом Украины, отменил саммит с главами государств Латиноамериканского региона. Встреча должна была состояться в конце этой недели и перед «высокой неделей» в Генассамблее ООН, где Зеленский собирается презентовать свой «план победы над Россией».

Отмена в данном случае не его каприз, а попытка скрыть позор. Почти все отклонили приглашение на встречу, на которой президентов Латинской Америки планировали убеждать в необходимости поддержать киевский «план» или хотя бы «поучаствовать в восстановлении Украины», пишет бразильская газета Folha de S.Paulo.

В ее материале уточняется, что бразильский лидер Лула да Сильва также получил приглашение, но на его участие в Киеве изначально не рассчитывали из-за открытого конфликта между Лулой и Зеленским, который называет бразильские власти «пророссийскими».

Однако у других президентов тоже не нашлось времени и/или желания встречаться с Зеленским, за редкими исключениями в лице, например, президента Гватемалы Бернардо Аревало. Он пришел к власти только в начале года, однако уже успел и с Зеленским пообниматься, и у президента США Джо Байдена погостить, а в целом четко дал понять, что находится на провашингтонском курсе, что для современной Латинской Америки совершенно нетипично.

Остальных приглашать изначально не стоило. Упрямое желание Зеленского допрыгнуть до Латинской Америки похоже на поведение того самого алкоголика, которого неудачи ничему не учат.

Примерно такая же, но даже более позорная для Зеленского история случилась в июле прошлого года, когда он планировал выступить в качестве «специально приглашенной звезды» на саммите ЕС и стран CELAC (Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна), куда его пригласили Испания и председатель Евросовета Шарль Мишель. Лидеры латиноамериканских государств выступили против не только участия Зеленского, но и любого упоминания Украины в итоговой декларации, с чем Брюсселю пришлось смириться.

Если в 2023 году от Зеленского шарахались даже как от приложения к руководству ЕС, почему в 2024-м должно быть иначе, тем более что в ЕС своих ошибок повторять не стали и от роли свахи уклонились?

Но и еще раньше, весной 2022-го, по первым же голосованиям в ООН, прошедшим после начала СВО, стало очевидно, что Латинская Америка не будет участвовать ни в сдерживании России, ни в поддержке Украины. А объясняется это тем, что за последние 20 лет Вашингтон утратил контроль над огромным Латиноамериканским регионом, некогда «задним двором США».

Прошли времена, когда по просьбе из Белого дома Колумбия отправляла свои войска воевать в Корею.

Нынешний президент Колумбии Густаво Петро – многолетний и искренний противник вашингтонского империализма и блока НАТО как его порождения.

Такие настроения в политической элите Латинской Америки стали доминирующими в разбивке от радикальных форм неприятия украинского проекта США, как у лидеров Боливии, Венесуэлы, Кубы или Никарагуа, до вполне себе терпеливого отношения Лулы да Сильвы, который искренне пытался убедить Зеленского посмотреть в глаза реальности.

Официально с латиноамериканской стороны это обычно заявляется как принципиальный нейтралитет, но в Киеве это нейтралитетом не считают – считают «пророссийской позицией» и, наверное, не зря.

Взять, к примеру, Мексику, самую крупную испаноязычную страну мира и непосредственного соседа США. Ее расход с Вашингтоном произошел еще при уходящем президенте Лопесе Обрадоре, а его преемница, избранный президент Клаудия Шейнбаум публично отклонила приглашение Зеленского посетить Украину. Само по себе это вроде бы не так уж многое значит: Шейнбаум прямо обещала своим избирателям сосредоточиться на внутренних проблемах страны и оставить в стороне внешнюю политику. Однако президент России Владимир Путин приглашен на ее инаугурацию, а это свидетельствует, что внешнеполитические предпочтения у Шейнбаум все-таки есть – и они такие же, как у Обрадора.

Если не считать мелких, хотя и стратегически важных стран, контроль за которыми Вашингтон удерживает, несмотря ни на что (например, Панама с ее каналом), единственным государством региона, на которое Киев может опереться, заявила себя Аргентина и ее предельно эксцентричный президент Хавьер Милей.

У них с Зеленским с ходу сложились нежные отношения, тогда как прежняя платформа Буэнос-Айреса пошла под снос. Например, Милей отозвал уже одобренную заявку Аргентины на вступление в БРИКС и начал привечать функционеров НАТО. Он даже обещал Зеленскому организовать и принять так интересующий его латиноамериканский саммит, полностью посвященный поддержке Украины.

Однако «что-то пошло не так». Выше описано – что именно, но Милей успел разочаровать Зеленского и сам по себе. Потому что остался собой.

Эксцентричность аргентинца частично связана с тем, что человек он идейный – довольно жесткий монетарист и «рыночник». В его картину мира не вписываются экономические санкции, включая антироссийские и даже те, которые наложила на Россию сама Украина. При этом Милей помешан на экономии государственных средств – своей главной экономической миссии, что означает отсутствие подарков для иностранных государств, будь то денежные транши или военная техника (нужна – покупай).

Так Милей, обернувшийся, вопреки всем вводным, небезнадежным врагом России, стал бесполезен для Зеленского по всем трем главным вопросам: как источник дармовых ресурсов, как участник антироссийского фронта и как организатор латиноамериканского саммита (что изначально понятно было; у Милея сложные отношения с соседями, потому что они в основном левые, а он правый, да к тому же хам).

Внезапно обретенный союзник в лице гватемальца Аревало Зеленского тоже, скорее всего, разочарует, поскольку вряд ли сможет предложить больше, чем чисто политическую поддержку и похлопывание по плечу (то есть не больше, чем Милей). Гватемала – крупнейшая страна Центральной Америки, но сильно подточена главными центральноамериканскими проблемами: заплаточной нищетой трущоб и зашкаливающим уровнем преступности, где крупные игроки в лице наркокартелей имеют собственные небольшие армии.

Это означает хроническую нехватку у властей того, что нужно Зеленскому: оружия и денег.

Деньги – это вообще не то, за чем можно обращаться в Латинскую Америку из Европы, но Зеленский не силен в истории, экономике и географии.

По этой причине он не понимает, что направленный на Россию антиколониальный пафос, с помощью которого в Киеве рассчитывали добиться расположения Глобального Юга, не способен впечатлить Латинскую Америку. Потому что ее собственный колониальный опыт связан с главными союзниками Украины – США и странами ЕС, а с Россией ей нечего делить, наоборот, при своей исторической формации под названием СССР Россия активно помогала латиноамериканцам в антиколониальной борьбе.

Зеленскому в его борьбе и той ситуации, в которой он оказался из-за собственных амбиций и упрямства, кажется, не сможет помочь уже ничто, хотя он и уверяет в наличии «полностью готового плана победы».

По причинам не исключено что токсикологическим его оптимизм безграничен, а сознание не восприимчиво даже к собственному опыту. Как уточняет газета Folha de S.Paulo, Зеленский все-таки надеется собрать саммит с государствами Латинской Америки с третьей попытки – в 2025 году.

«Чего тут думать? Тут прыгать надо!»