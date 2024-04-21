Аргентина ложится под НАТО

Вадим Трухачёв
Хотят ли европейцы войны с Россией
Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.
Тимур Шерзад
Как приблизит победу новая группировка войск «Север»
В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?
Игорь Мальцев
Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно
Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.