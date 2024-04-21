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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хотят ли европейцы войны с Россией

    Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как приблизит победу новая группировка войск «Север»

    В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

    6 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Отопление в доме поменять нельзя, а гендер – можно

    Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

    19 комментариев
    21 апреля 2024, 16:44 • Видео

    Аргентина ложится под НАТО

    Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

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    Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей

    Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности

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    Самые наглые просьбы к КНР насчет РФ принадлежат Макрону

    Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ. Особенно много хочет канцлер Германии Шольц, зато глава Франции Макрон гораздо наглее. Подробности

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    Операторов дронов предложили поставить на учет

    Обнаружение в Москве украинского гражданского дрона, которые ВСУ используют в боевых целях, вскрыло новую проблему. В России сейчас много людей, имеющих доступ к технологии создания беспилотников. А БПЛА, как показал конфликт на Украине, это устройства двойного назначения. Много сейчас и тех, кто имеет боевой опыт управления дронами. Стоит ли властям усиливать контроль над доступом к беспилотным технологиям и ставить на учет операторов дронов? Подробности

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    Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном

    Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

    • Лавров отказался от переговоров с Зеленским

      Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

    • США поздравят Украину с юбилеем Гитлера

      Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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