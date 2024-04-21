Создается впечатление, что в Германии и в мире нет ничего более трагичного и важного, чем права трансгендерных людей. Украина где-то далеко на втором месте. Идет хорошо оплачиваемая пропаганда трансперехода уже не только среди молодежи, но и среди детей.

В зоне специальной военной операции у ВС РФ появилась новая группировка войск – «Север». Что это – косметическое переименование или предвестник очень плохих новостей для противника?

Многочисленные опросы и выборы показали, что европейцы не питают симпатий к России, поддерживают антироссийские санкции и дозированную помощь Украине. Но воевать с Россией и накачивать ВСУ особо сильным вооружением они явно не собираются.

Российские мегамаршруты лишают Запад контроля над торговлей Запад признает, что Россия может стать новым центром мировой торговли благодаря двум своим новым маршрутам – Северному морскому пути и транспортному коридору «Север – Юг». Эти крупные инфраструктурные проекты пугают Запад, который привык контролировать международную торговлю, в том числе через Суэцкий канал. Подробности Перейти в раздел

Самые наглые просьбы к КНР насчет РФ принадлежат Макрону Пекин обрел новую функцию в мировой политике – быть посредником между Россией и Западом. Причем это нужно не России, а Западу, лидерам которого, уняв гордыню, приходится обращаться к Китаю с самыми разными просьбами, касающимися РФ. Особенно много хочет канцлер Германии Шольц, зато глава Франции Макрон гораздо наглее. Подробности Перейти в раздел

Операторов дронов предложили поставить на учет Обнаружение в Москве украинского гражданского дрона, которые ВСУ используют в боевых целях, вскрыло новую проблему. В России сейчас много людей, имеющих доступ к технологии создания беспилотников. А БПЛА, как показал конфликт на Украине, это устройства двойного назначения. Много сейчас и тех, кто имеет боевой опыт управления дронами. Стоит ли властям усиливать контроль над доступом к беспилотным технологиям и ставить на учет операторов дронов? Подробности Перейти в раздел

Пашинян начинает капитуляцию перед Азербайджаном Между Арменией и Азербайджаном произошло, как заявляется, «долгожданное историческое событие». Впервые за десятки лет стороны достигли соглашения о том, как между ними должна пройти государственная граница. Премьер Армении Пашинян утверждает, что армяне должны этому радоваться, однако в реальности в селах вспыхнули протесты. И действительно, все на самом деле не так радужно для Армении. Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Аргентина ложится под НАТО Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

Лавров отказался от переговоров с Зеленским Вести переговоры с Владимиром Зеленским не имеет смысла, заявил глава МИД Сергей Лавров. Не поедет представитель России и в Швейцарию, где организуют так называемый саммит мира. Ранее Киев сам отказался от переговоров с Москвой. Мог передумать, но время вышло – и в первую очередь оно вышло у Зеленского.

США поздравят Украину с юбилеем Гитлера Эпопея с выдачей Украине 60 млрд долларов из бюджета США сдвинулась с мертвой точки и сразу приблизилась к финишу. Скорее всего, Палата представителей утвердит выплату уже 20 апреля, хотя сопротивлялась этому почти полгода. Американские консерваторы заявляют о предательстве. Что произошло на самом деле? Перейти в раздел