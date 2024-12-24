Президент Панамы назвал претензии Трампа на канал историческим невежеством

Президент Панамы назвал претензии Трампа на Панамский канал историческим невежеством

Tекст: Мария Иванова

Мулино назвал заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении вернуть контроль над Панамским каналом проявлением «вопиющего незнания истории». Как сообщает ТАСС, он подчеркнул, что канал навсегда останется под властью республики.

Мулино отметил, что использование канала приносит многомиллиардные доходы экономике Панамы, и власти страны не намерены отказываться от контроля над этой важной водной артерией.

В своей речи президент Панамы заявил: «Это на 100% принадлежащий Панаме канал, и он останется панамским». Он выразил уверенность в том, что все спекуляции и разговоры о возвращении контроля США не дадут результата, так как они лишены исторической последовательности и смысла.

Дональд Трамп ранее заявил, что США могут потребовать вернуть контроль над Панамским каналом, если условия его использования не будут пересмотрены. Он критиковал высокие тарифы и отмечал, что передача управления каналом в 1999 году была жестом сотрудничества, а не уступкой.

Панамский канал был построен США и введен в эксплуатацию в 1914 году. Контроль над ним был поэтапно передан Панаме по договору Торрихоса – Картера, который завершается в 1999 году. Этот договор предусматривал нейтральность канала и его доступность для мировой торговли, что делает его ключевым маршрутом для глобальной экономики.

В ночь на вторник в Панаме прошла акция протеста против заявлений избранного президента США Дональда Трампа о Панамском канале, участники которой сожгли флаг США.

Президент Колумбии Густаво Петро предупредил, что попытка США вернуть контроль над Панамским каналом может привести к росту бедности в Латинской Америке и усилению миграции.

Трамп не сможет вернуть Америке Панамский канал, однако такими угрозами он попытается решить миграционную проблему в США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.