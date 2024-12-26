Tекст: Дмитрий Бавырин

«Только АдГ может спасти Германию», – написал самый богатый человек мира Илон Маск в своей социальной сети.

С некоторых пор Маск также стал одним из самых влиятельных людей мира как персона, особо близкая к избранному президенту США Дональду Трампу. Поэтому эта запись не могла остаться просто мнением, брошенным в вечность. Она вызвала крупный политический скандал.

В Брюсселе – цитадели европейской бюрократии – теперь решают, как отомстить Маску, которого не любят давно и сильно. А СМИ подзуживают, подчеркивая, что мультимиллиардер вмешался в выборы в самой важной стране сообщества («сердце» ЕС) на максимально неудачной стороне: партию «Альтернатива для Германии» в магистральных медиа принято относить к «ультраправым», а в либеральных блогах к «фашистским».

В Америке, где у Маска из-за помощи Трампу в последний год стало особенно много врагов, тоже мимо не прошли: из ее либеральных медиа теперь можно узнать, что Маск докатился чуть ли не до поддержки Гитлера, причем непосредственно в Германии (а еще он, как известно, белый из ЮАР, значит, расист по определению).

Положа руку на сердце, во всем этом трудно не заметить вмешательства в выборы со стороны иностранного миллиардера, что и предъявляют Илону Маску. Однако брюссельские чиновники вмешиваются в чужие выборы столь открыто и бесстыже (последние примеры – Грузия и Молдавия, если вычеркнуть Румынию как члена ЕС), что не имеют никакого морального права предъявлять за подобное другим.

Тем более что миллиардер Маск вмешивается в выборы «твитами», а евробюрократия – миллиардами.

Что же касается Гитлера, то нынешний «Гитлер» это, судя по всему, Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры Германии от АдГ на тех самых выборах, которые пройдут в Германии 23 февраля.

Многие американцы, которые теперь пишут гадости про Маска, не особенно разбираются в тонкостях немецкой политики. Меж тем

в конкурсе людей, которые меньше всех похожи на Гитлера, Алиса Вайдель могла бы претендовать на первое место не только потому, что женщина и блондинка.

Вайдель живет в зарегистрированном однополом партнерстве с уроженкой Шри-Ланки и воспитывает двух приемных детей. Она шесть лет проработала в Китае в старейшем банке страны – Bank of China и один год в американском финансовом гиганте Goldman Sachs, основанном немецким евреем.

Она по всем своим вводным должна была стать левым либералом, глобалистом и подругой Сороса. Но является сопредседателем партии, которая клеймит левых либералов, глобалистов и Сороса, иногда даже США и всегда – Евросоюз, их всех совместное детище.

Скорее всего, кандидатом в канцлеры поэтому и выдвинули не другого сопредседателя АдГ – Тино Хруппала, а именно Вайдель, чтоб «подстелить соломки». На Вайдель по личным причинам неудобно нападать как на «нового Гитлера», а в самой Германии просто неприлично.

При этом не оправдались прогнозы, что Вайдель поведет предвыборную кампанию по умеренному пути (как, например, француженка Марин Ле Пен, в которой с годами поубавилось радикальности). Она внутри партии не самое правое крыло по вопросам миграции (в ее положении было бы странно), как, например, Бьерн Хеке. Но в вопросах внешней политики кандидат в канцлеры не стала вилять и указала на приоритеты – референдум о выходе из ЕС и восстановление отношений с Россией.

А Тино Хруппала и вовсе предложил подумать о выходе Германии из НАТО, если альянс не начнет учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию.

«До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, что мы отвергаем», – заявил он.

«Мы» – это партия АдГ. Когда самый богатый человек США и мира назвал этих приятных людей единственным путем к спасению Германии, скандал среди глобалистов был неизбежен по обеим сторонам Атлантики.

Порядка пятой части немцев с Маском, похоже, согласны: 19–21% (по разным опросам) из них собираются голосовать за АдГ, вопреки или благодаря обвинениям в «ультраправости».

При этом рейтинг Вайдель еще выше – 24%. Она самый популярный кандидат в канцлеры, которых в этот раз особенно много – настоящее столпотворение. Обычно кандидатов выставляют только две ведущие силы – ХДС-ХСС и СДПГ, поскольку про остальные партии изначально известно, что они примкнут к победителю.

А про эти выборы известно, что к АдГ по их итогам все равно никто не примкнет – от коалиции с «ультраправыми» отказались все остальные силы. Поэтому ХПС-ХСС и СДПГ, скорее всего, примкнут друг к другу – лишь бы не допустить «Альтернативу для Германии» до власти. Маск ей в этом смысле вряд ли поможет.

С другой стороны, он и не спешит. Однажды Маск решил спасти мир от «суперзлодеев» – Сороса, Джо Байдена, других либералов и глобалистов, благодаря которым «человечество движется не туда». И планомерно движется к своей цели.

Он купил главную в мире большой политики социальную сеть. Он вложился в Республиканскую партию США и в Дональда Трампа, как будущего президента. Он займет в Вашингтоне специально созданный для него пост в новом «министерстве эффективности правительства», став, по сути, эдаким ревизором, который сможет кошмарить остальные министерства.

Теперь он смотрит дальше, на Европу, где ФРГ – не только «сердце», но и экономический локомотив ЕС. Еще недавно в ее выход из Союза не верил никто, включая АдГ, где начинали со скромной идеи выйти только из зоны евро. Теперь вопрос о прощании с Брюсселем ставит самый популярный кандидат в канцлеры.

Если Германия выйдет из ЕС, обречен сам ЕС – главное детище глобалистов.

По итогам этих выборов Вайдель канцлером станет вряд ли, но Маск готов подождать и до следующих – пока Германия дозреет, чтобы себя спасти.

Амбиции мультимиллиардера не ограничиваются четырьмя годами нового срока Трампа. Его война – это процесс без окончательной цели.

Как долго можно вести войну против американской глобальной империи изнутри самих США и под боком у президента США, узнаем из практики. Вероятно, совсем недолго.



