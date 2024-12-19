«Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе из ЕС

Bloomberg: «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе ФРГ из ЕС

Tекст: Мария Иванова

Алиса Вайдель, кандидат в канцлеры от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), подвергла резкой критике политику Евросоюза, заявив, что она разрушает автомобильную промышленность Германии, сообщает Bloomberg.

В интервью Bloomberg TV в Берлине Вайдель подчеркнула, что ЕС превратился в бюрократическую структуру с «социалистической политикой», которая разрушает рыночный механизм в Европе.

Вайдель отметила, что Германия страдает из-за запрета ЕС на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, что, по ее мнению, серьезно ударило по автомобильному сектору страны. Она отметила: «Нам не нужны все эти бюрократы, не понимающие, что они делают, и разрушающие наши основы в Европейском союзе». АдГ предлагает вернуть ЕС к свободной торговой зоне, чтобы исключить излишнюю бюрократию.

В рамках своей предвыборной кампании перед выборами, назначенными на 23 февраля, АдГ выступает за выход Германии из ЕС и еврозоны. Это будет означать значительное изменение в политике Германии и отказ от десятилетий политической и экономической интеграции. Партия также призывает к ужесточению контроля за мигрантами и депортации сотен тысяч нелегалов.

Несмотря на критику, партия занимает второе место в опросах общественного мнения, опережая все правящие партии, включая социал-демократов канцлера Олафа Шольца. Причем Вайдель отвергла ярлык «ультраправой» партии, называя ее «либертарианской» и «консервативной». Стоит отметить, однако, что некоторые региональные отделения партии на востоке страны считаются экстремистскими и находятся под наблюдением немецких спецслужб.

Напомним, на этой неделе «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ подумать о выходе из НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия столкнулась с кризисом экономического потенциала, который упал ниже допандемийного уровня из-за отказа от российских энергоносителей и усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями.

Депутат Бундестага Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа для снижения его стоимости и обеспечения доступного энергоснабжения в стране.