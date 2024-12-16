Bloomberg: Экономический потенциал Германии упал ниже допандемийного уровня на пять процентов

Tекст: Елизавета Шишкова

Показатели экономического роста страны упали на пять процентов ниже уровня, который мог бы быть достигнут, если бы не пандемия и текущие структурные изменения. Основные факторы, по мнению аналитиков, включают отказ от дешевых российских энергоносителей и жесткую конкуренцию немецких автопроизводителей с китайскими компаниями, передает РИА «Новости».

Снижение национальной конкурентоспособности негативно сказывается на домохозяйствах, ухудшая их финансовое положение на 2500 евро в год, говорится в статье. Экономическая стагнация продолжается в Германии уже пятый год, и в 2023 году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, согласно прогнозу Института экономики Германии.

Глава Future Today Institute Эми Уэбб, подчеркивает, что текущая ситуация создает угрозы не только для Германии, но и для всего Европейского союза. «Германия не рухнет в одночасье, что делает сценарий особенно ужасающим», – заявила она. Это медленное и затяжное снижение, затрагивающее не только компании и города, но и всю Европу.

Согласно исследованию компании YouGov, большинство немцев недовольны текущими экономическими условиями и оценивают их как плохие. При этом лишь немногие ожидают улучшения в ближайшие десятилетия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, системные партии Германии не могут сформулировать планы по борьбе с экономическим кризисом и переключают внимание избирателей на украинский конфликт, вместо того чтобы адресовать главные проблемы страны.

Политолог Александр Рар заявил, что немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем.

В то же время вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась в сложной ситуации.