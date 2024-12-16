В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые, мало кто сомневается, куплены ею были еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.0 комментариев
Эксперты: Германия достигнет точки невозврата в экономике
Bloomberg: Экономический потенциал Германии упал ниже допандемийного уровня на пять процентов
Экономический потенциал Германии рухнул ниже допандемийного уровня, и страна приближается к точке невозврата из-за отказа от дешевых российских энергоносителей и усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями, что снижает конкурентоспособность экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.
Показатели экономического роста страны упали на пять процентов ниже уровня, который мог бы быть достигнут, если бы не пандемия и текущие структурные изменения. Основные факторы, по мнению аналитиков, включают отказ от дешевых российских энергоносителей и жесткую конкуренцию немецких автопроизводителей с китайскими компаниями, передает РИА «Новости».
Снижение национальной конкурентоспособности негативно сказывается на домохозяйствах, ухудшая их финансовое положение на 2500 евро в год, говорится в статье. Экономическая стагнация продолжается в Германии уже пятый год, и в 2023 году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, согласно прогнозу Института экономики Германии.
Глава Future Today Institute Эми Уэбб, подчеркивает, что текущая ситуация создает угрозы не только для Германии, но и для всего Европейского союза. «Германия не рухнет в одночасье, что делает сценарий особенно ужасающим», – заявила она. Это медленное и затяжное снижение, затрагивающее не только компании и города, но и всю Европу.
Согласно исследованию компании YouGov, большинство немцев недовольны текущими экономическими условиями и оценивают их как плохие. При этом лишь немногие ожидают улучшения в ближайшие десятилетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, системные партии Германии не могут сформулировать планы по борьбе с экономическим кризисом и переключают внимание избирателей на украинский конфликт, вместо того чтобы адресовать главные проблемы страны.
Политолог Александр Рар заявил, что немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем.
В то же время вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась в сложной ситуации.