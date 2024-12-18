Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.0 комментариев
Депутат Бундестага призвал возобновить переговоры с Россией о газе
Депутат Бундестага Эрнст предложил возобновить поставки газа через «Северный поток – 2»
Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа, чтобы снизить его стоимость для Германии и обеспечить доступное энергоснабжение.
Эрнст в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул, что Германия должна перестать принимать политические решения, навязанные из Вашингтона, и стремиться к обеспечению доступной энергии в стране.
Депутат выразил уверенность, что переговоры с Россией позволят обеспечить стабильные и дешевые поставки газа, что положительно скажется на экономике Германии и позволит избежать дальнейшего упадка промышленности.
Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке. Также сообщалось, что Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.