  • Новость часаСлуцкий: В ответ на убийство Кириллова Россия ликвидирует главарей киевского режима
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    Как Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта
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    В деле об убийстве генерала Кириллова могут появиться новые фигуранты
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    Мнения
    Станислав Смагин Станислав Смагин Донбасская девочка, возвращайся домой!

    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    7 комментариев
    18 декабря 2024, 16:17 • Новости дня

    Депутат Бундестага призвал возобновить переговоры с Россией о газе

    Депутат Бундестага Эрнст предложил возобновить поставки газа через «Северный поток – 2»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» Клаус Эрнст заявил о необходимости возобновления переговоров с Россией по поставкам газа, чтобы снизить его стоимость для Германии и обеспечить доступное энергоснабжение.

    Эрнст в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) подчеркнул, что Германия должна перестать принимать политические решения, навязанные из Вашингтона, и стремиться к обеспечению доступной энергии в стране.

    Депутат выразил уверенность, что переговоры с Россией позволят обеспечить стабильные и дешевые поставки газа, что положительно скажется на экономике Германии и позволит избежать дальнейшего упадка промышленности.

    Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер назвал санкции Евросоюза против России безумием, которое наносит ущерб промышленности Европы, пресекая возможности для европейских компаний на российском рынке. Также сообщалось, что Европа может лишиться российского газа полностью из-за санкций.

    16 декабря 2024, 18:51 • Новости дня
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    Бундестаг выразил вотум недоверия Шольцу
    @ Felix Zahn/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии, сообщили СМИ.

    Как пишет ТАСС, на внеочередном заседании Бундестаг выразил недоверие Шольцу, что может привести к досрочным парламентским выборам в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

    Председатель Бундестага Бербель Бас заявила, что сообщит о результатах голосования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

    В понедельник Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и утверждал, что канцлер Олаф Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

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    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

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    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

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    18 декабря 2024, 10:25 • Новости дня
    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США

    NYT: США рискуют экономикой из-за экспорта сжиженного газа

    Экспорт СПГ признали угрозой интересам США
    @ Keith Srakocic/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Выпущенное администрацией Байдена исследование предупреждает, что дальнейший экспорт сжиженного природного газа из США может привести к росту цен на энергию и увеличению загрязнения в прибрежных районах, где строятся терминалы, пишет New York Times.

    Администрация Байдена выпустила исследование, которое оценивает экономические и экологические риски увеличения экспорта сжиженного природного газа из США, сообщает The New York Times.

    Документ уже вызвал критику со стороны нефтегазовой индустрии, но может поддержать экологические группы, выступающие против строительства новых экспортных терминалов. Исследование может осложнить планы вновь избранного президента Дональда Трампа по одобрению дополнительных терминалов, отмечает издание.

    В исследовании Министерства энергетики говорится, что если США продолжат экспортировать сжиженный природный газ, как это делалось в последние годы, это может повысить внутренние цены на энергию и увеличить загрязнение в прибрежных районах, где строятся терминалы. Помимо этого, увеличение экспорта может привести к росту глобальных выбросов парниковых газов.

    Впрочем, в документе отмечается, что экспорт также приносит экономические выгоды и улучшает энергетическую безопасность ключевых союзников США, таких как Европа.

    Министр энергетики Дженнифер Грэнхолм подчеркнула, что окончательное решение остается за следующей администрацией, но выразила надежду, что оно будет учитывать данные исследования. В сопроводительном письме она заявила, что сохранение прежнего подхода к экспорту сжиженного природного газа является «несостоятельным и нецелесообразным».

    Американская газовая ассоциация подвергла критике исследование за «очевидные проблемы», которые она планирует исправить в течение 60-дневного периода публичных комментариев. Между тем экологические группы положительно оценили отчет.

    США относительно недавно начали экспортировать газ, но с 2016 года построили восемь крупных объектов в Техасе, Луизиане, Мэриленде, Джорджии и Мексике. К 2028 году планируется почти удвоение экспортных мощностей.

    Как отмечала ранее представитель МИД Мария Захарова, Россия располагает доказательствами причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков».

    Она подчеркивала, что администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам расследования журналиста Сеймура Херша по взрывам на «Северных потоках». Также она акцентировала внимание на заявлении капитана датского порта об увиденных американских кораблях перед взрывами, адресовав вопрос западным следователям.

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    18 декабря 2024, 14:51 • Новости дня
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    Захарова потребовала от Молдавии оплатить долг за российский газ
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молдавия обязана оплатить использованный российский газ, а обвинения в «шантаже» со стороны России должны быть оставлены в прошлом, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Молдавия должна оплатить газ, который она использовала, и перестать обвинять Россию в газовом шантаже, передает RT. Это заявление она сделала после того, как президент Молдавии Майя Санду в Брюсселе обвинила Россию в газовом давлении.

    Дипломат добавила, что власти Молдавии продолжают «неприкрытое заигрывание» с НАТО, что также вызывает обеспокоенность в российской дипломатии. В ответ на обвинения в шантаже Захарова заявила: «Какой-то газовый шантаж, вообще непонятно какой. Деньги пора заплатить за то, чем пользовались. И не придумывать никакие сказки про то, что их кто-то шантажирует».

    Ранее власти Приднестровья предложили Молдавии совместно обратиться к России и Украине с просьбой сохранить поставки российского газа, чтобы обеспечить энергетическую безопасность региона. До этого парламент Молдавии утвердил постановление о введении чрезвычайного положения на 60 дней из-за опасности гуманитарного кризиса, связанного с возможным прекращением транзита российского газа через Украину.

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    17 декабря 2024, 18:01 • Новости дня
    Вагенкнехт выдвинули кандидатом в канцлеры Германии

    Партия ССВ выдвинула Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры Германии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» выдвинет своего лидера Сару Вагенкнехт кандидатом в канцлеры ФРГ, сообщил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе.

    Он отметил, что этот шаг предпринят для избежания «несправедливых преимуществ», которые могут получить конкуренты из-за «инфляции кандидатов в канцлеры», сообщает РИА «Новости».

    Лайе пояснил, что в партии нет иллюзий по поводу реальных шансов на победу. Однако, как он заявил, «шансы кандидатов от партий «Зеленые» и АдГ занять пост канцлера не выше, чем у нас». Выдвижение Вагенкнехт позволит партии участвовать в политических телепередачах и дискуссиях, куда допускаются только кандидаты в канцлеры.

    Ранее Вагенкнехт и правозащитница Алиса Шварцер совместно с 36 немецкими деятелями опубликовали открытое письмо с призывом предотвратить возможную европейскую войну и добиться перемирия на Украине.

    Между тем партия «Альтернатива для Германии» выдвинула кандидатом на пост канцлера Алису Вайдель.

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    16 декабря 2024, 23:20 • Новости дня
    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа

    Шмыгаль сообщил Фицо об отказе Украины продлевать контракт на транзит российского газа в 2025 году

    Киев подтвердил отказ продлевать контракт на транзит российского газа
    @ Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в разговоре с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

    Как сообщил Шмыгаль, в разговоре с Фицо он отметил, что соглашение Украины с Россией «не будет продлено». Шмыгаль заверил в готовности Украины транспортировать любой газ, кроме российского, при официальном запросе от Евросоюза.

    «Готовы реализовать соответствующие договоренности на основе принципов энергетической безопасности как всего ЕС, так и каждой европейской нации», – приводит его слова ТАСС.

    Кроме того, как подчеркнул Шмыгаль, обсуждалось развитие сотрудничества в сфере электроэнергетики. На фоне повреждений энергетической инфраструктуры Украина импортирует электроэнергию из европейских стран, включая Словакию. За прошедшую неделю 30% этого импорта приходилось на Словакию, добавил премьер-министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Словакии сообщили о переговорах по транзиту газа через Украину. Молдавия и Приднестровье объявили чрезвычайное положение в свете угрозы остановки поставок российского газа из-за Украины.

    Тем временем США ввели блокирующие санкции против Газпромбанка, что также угрожает поставкам российского газа в ЕС. При этом сами европейские страны ссорятся друг с другом из-за газа – Германия решила заработать на проблемах других членов ЕС и до сих пор не отменила свой дополнительный газовый сбор со стран, которые покупают у нее газ.

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    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    16 декабря 2024, 15:44 • Новости дня
    Белоусов: США размеcтят ракеты в Германии с подлетным временем восемь минут до Москвы
    Белоусов: США размеcтят ракеты в Германии с подлетным временем восемь минут до Москвы
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что гиперзвуковые ракеты, которые США намерены разместить на территории Германии, смогут достичь Москвы всего за восемь минут.

    Белоусов уточнил, что размещение гиперзвуковых ракет планируется на 2026 год, передает Ura.ru.

    Белоусов добавил, что в июле текущего года США и Германия подтвердили свои намерения по размещению таких ракет. Эти ракеты будут обладать дальностью до 2,4 тыс. километров. Таким образом, их подлетное время до Москвы составит порядка восьми минут.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о нежелании поставлять Украине дальнобойное оружие, включая ракеты Taurus, из-за риска эскалации конфликта, а Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение Шольца.

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    16 декабря 2024, 19:23 • Новости дня
    Шольц предложил президенту Германии распустить Бундестаг

    DPA: Шольц предложил президенту Германии Штайнмайеру распустить Бундестаг

    Шольц предложил президенту Германии распустить Бундестаг
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер ФРГ Олаф Шольц предложил президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг после провала вотума доверия, пишет агентство DPA.

    По данным правительственных источников DPA, Шольц после провала вотума доверия в Бундестаге предложил Штайнмайеру распустить парламент, передает ТАСС. Это предложение Шольц сделал на встрече с президентом в его берлинской резиденции – дворце Бельвю.

    Напомним, Бундестаг выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу на внеочередном заседании, что может привести к досрочным парламентским выборам в Германии. Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительство Германии в провале европейской политики и заявил, что Шольц оказался политически изолирован в Евросоюзе.

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    16 декабря 2024, 17:52 • Новости дня
    Шольц: Германия не будет помогать Украине в ущерб собственной безопасности

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не передаст Украине крылатые ракеты Taurus и не отправит военных, чтобы не подвергать угрозе национальную безопасность.

    Шольц, выступая на внеочередном заседании Бундестага, заявил, что Германия не будет принимать решения, которые могут угрожать ее безопасности. В связи с этим Берлин отказался передавать Украине крылатые ракеты Taurus и отправлять своих военных на Украину, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Германия является лидером по поддержке Украины в Европе, и выразил желание сохранить этот статус. Однако, по словам Шольца, это не означает, что безопасность Германии может быть поставлена под угрозу. «Мы не поставляем крылатые ракеты, дальнобойное оружие, которым можно бить вглубь российской территории, и мы совершенно точно не будем направлять немецких солдат на эту войну. Не со мной, как канцлером», – добавил Шольц.

    Ранее сообщалось, что Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции. До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

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    16 декабря 2024, 01:23 • Новости дня
    «Альтернатива для Германии» предложила ФРГ подумать о выходе из НАТО

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Крупалла предложил Берлину оценить полезность членства в НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе, заявил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

    «До сих пор Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, что мы (АдГ) отвергаем», – приводит слова Крупаллы РИА «Новости» со ссылкой на Welt.

    По его словам, НАТО должно принимать и уважать интересы всех европейских стран, включая Россию. Крупалла указал, что если НАТО не сможет обеспечить такую политику, Германия должна пересмотреть вопрос «о том, насколько этот альянс еще полезен».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии началась предвыборная борьба за пост канцлера. Киев надеется заручиться большей поддержкой со стороны Германии в случае смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца. Действующий канцлер Олаф Шольц согласен поддержать Киев деньгами и вооружениями, но отказывается встать на сторону Украины в вопросе ракет и участия военных НАТО в конфликте.

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    17 декабря 2024, 18:52 • Новости дня
    Акции Газпрома упали до минимума впервые с января 2009 года

    Стоимость акций Газпрома упала до 106,1 рубля из-за санкций США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Акции компании «Газпром» достигли минимальной отметки в 106,1 рубля, что стало самым низким уровнем с января 2009 года, возможной причиной чего послужили недавно введенные санкции США.

    По данным на 16.32 мск, акции упали на 2,4%, достигнув отметки 106,1 рубля, что стало самым низким показателем с января 2009 года, когда акции торговались на уровне 101,64 рубля, передает ТАСС.

    К 17.20 мск котировки немного восстановились и составили 106,87 рубля, что все равно означало снижение на 1,69%.

    Падение стоимости акций может быть связано с введением санкций США против Газпрома, которые были объявлены 17 декабря.

    Ранее Газпром возглавил рейтинг Forbes самых убыточных компаний России 2023 года с чистым убытком в 583,1 млрд рублей, что стало первым убытком компании за 25 лет, вызванным обесцениванием активов.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия пошла навстречу европейским покупателям газа и предложила новую схему расчетов, которая позволит европейцам обойти санкции США, угрожающие остановкой поставок Газпромом топлива в ЕС через Украину и по «Турецкому потоку».

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    15 декабря 2024, 19:34 • Новости дня
    Стало известно о планах СДПГ исключить поставки ракет Taurus Киеву

    Социал-демократы Германии включили отказ от поставок ракет Taurus в программу

    Tекст: Ольга Иванова

    Социал-демократическая партия Германии намерена прописать в предвыборной программе отказ от поставок Украине ракет Taurus, поддерживая решение канцлера Олафа Шольца.

    Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), представленная канцлером Олафом Шольцем, намерена включить в свою предвыборную программу отказ от поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, сообщает ТАСС. Этот шаг будет прописан в программе партии к федеральным выборам. Решение обусловлено стремлением избежать вовлечения Германии и НАТО в текущий конфликт.

    СДПГ, несмотря на поддержку Украины в целом, считает, что поставки вооружения, в частности ракет Taurus, могут привести к тому, что Германия станет непосредственным участником конфликта. В проекте программы партии подчеркивается, что поддержка Украины не должна идти в ущерб безопасности самой Германии. В связи с этим, социал-демократы выступают за продолжение курса, выбранного канцлером Олафом Шольцем, который ранее отказался от поставок этих ракет из запасов Бундесвера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шольц за два дня до дебатов в Бундестаге подтвердил свое несогласие с передачей ракет Taurus Украине и использованием их для ударов по российской территории, несмотря на давление со стороны оппозиции.До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Шольц

    исключил передачу Украине дальнобойных ракет Taurus.

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    17 декабря 2024, 10:02 • Новости дня
    Меркель призналась, почему предпочитала брючные костюмы

    Меркель объяснила, почему предпочитала брючные костюмы на посту канцлера Германии

    Tекст: Мария Иванова

    Ангела Меркель объяснила, что выбор брючных костюмов был не только личным предпочтением, но и знаком уверенности и надежности, способствовавшим их признанию в политике, несмотря на первоначальную критику такой одежды в 1990-е годы.

    Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась своими мыслями о брючных костюмах в рамках встречи с читателями на книжной ярмарке в Кельне, сообщает DPA.

    Брючные костюмы стали характерной чертой стиля Меркель в период ее канцлерства. Она носила их на официальные мероприятия и отмечала, что в неофициальных случаях иногда выбирала платья, отмечает ТАСС.

    На встрече в Кельне Меркель признала, что в 1990-е годы брючные костюмы для женщин-политиков вызывали политические споры, особенно в ее партии. Однако ситуация изменилась, и Меркель считает, что она сыграла роль в этом процессе.

    Меркель вспомнила, что во время подготовки к своей первой инаугурации в 2005 году ей посоветовали выбрать более традиционную одежду, потому что ее стиль часто ассоциировался с более либеральной партией. В итоге она приобрела брючный костюм с золотыми пуговицами, но призналась, что не чувствовала себя в нем комфортно.

    Хотя Меркель не уточнила, какой костюм она надела на инаугурацию, на церемонии в 2005 году она была замечена в черном костюме с черными пуговицами. Ее правление на посту канцлера длилось до 2021 года.

    Ранее стало известно, что Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель из-за подозрительной активности, связанной с множеством негативных оценок.

    Кроме того, в рамках презентации мемуаров Меркель вспомнила эпизод, когда Владимир Путин подарил ей в 2006 году плюшевую собаку после того, как узнал о ее страхе перед собаками.

    Также сообщалось, что Ангела Меркель объяснила Бараку Обаме, почему в 2008 году не разрешила ему выступить у Бранденбургских ворот в Берлине.

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    16 декабря 2024, 13:01 • Новости дня
    Эксперты: Германия достигнет точки невозврата в экономике

    Bloomberg: Экономический потенциал Германии упал ниже допандемийного уровня на пять процентов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экономический потенциал Германии рухнул ниже допандемийного уровня, и страна приближается к точке невозврата из-за отказа от дешевых российских энергоносителей и усиления конкуренции с китайскими автопроизводителями, что снижает конкурентоспособность экономики, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

    Показатели экономического роста страны упали на пять процентов ниже уровня, который мог бы быть достигнут, если бы не пандемия и текущие структурные изменения. Основные факторы, по мнению аналитиков, включают отказ от дешевых российских энергоносителей и жесткую конкуренцию немецких автопроизводителей с китайскими компаниями, передает РИА «Новости».

    Снижение национальной конкурентоспособности негативно сказывается на домохозяйствах, ухудшая их финансовое положение на 2500 евро в год, говорится в статье. Экономическая стагнация продолжается в Германии уже пятый год, и в 2023 году ВВП страны с поправкой на инфляцию сократится на 0,1%, согласно прогнозу Института экономики Германии.

    Глава Future Today Institute Эми Уэбб, подчеркивает, что текущая ситуация создает угрозы не только для Германии, но и для всего Европейского союза. «Германия не рухнет в одночасье, что делает сценарий особенно ужасающим», – заявила она. Это медленное и затяжное снижение, затрагивающее не только компании и города, но и всю Европу.

    Согласно исследованию компании YouGov, большинство немцев недовольны текущими экономическими условиями и оценивают их как плохие. При этом лишь немногие ожидают улучшения в ближайшие десятилетия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системные партии Германии не могут сформулировать планы по борьбе с экономическим кризисом и переключают внимание избирателей на украинский конфликт, вместо того чтобы адресовать главные проблемы страны.

    Политолог Александр Рар заявил, что немецкие партии не обладают четким видением решения текущих экономических проблем.

    В то же время вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель оказалась в сложной ситуации.

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