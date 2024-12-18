Депутат Бундестага призвал возобновить переговоры с Россией о газе

Меркель призналась, почему предпочитала брючные костюмы

Меркель объяснила, почему предпочитала брючные костюмы на посту канцлера Германии

Tекст: Мария Иванова

Бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель поделилась своими мыслями о брючных костюмах в рамках встречи с читателями на книжной ярмарке в Кельне, сообщает DPA.

Брючные костюмы стали характерной чертой стиля Меркель в период ее канцлерства. Она носила их на официальные мероприятия и отмечала, что в неофициальных случаях иногда выбирала платья, отмечает ТАСС.

На встрече в Кельне Меркель признала, что в 1990-е годы брючные костюмы для женщин-политиков вызывали политические споры, особенно в ее партии. Однако ситуация изменилась, и Меркель считает, что она сыграла роль в этом процессе.

Меркель вспомнила, что во время подготовки к своей первой инаугурации в 2005 году ей посоветовали выбрать более традиционную одежду, потому что ее стиль часто ассоциировался с более либеральной партией. В итоге она приобрела брючный костюм с золотыми пуговицами, но призналась, что не чувствовала себя в нем комфортно.

Хотя Меркель не уточнила, какой костюм она надела на инаугурацию, на церемонии в 2005 году она была замечена в черном костюме с черными пуговицами. Ее правление на посту канцлера длилось до 2021 года.

Ранее стало известно, что Amazon временно заблокировал возможность оставлять отзывы на мемуары бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель из-за подозрительной активности, связанной с множеством негативных оценок.

Кроме того, в рамках презентации мемуаров Меркель вспомнила эпизод, когда Владимир Путин подарил ей в 2006 году плюшевую собаку после того, как узнал о ее страхе перед собаками.

Также сообщалось, что Ангела Меркель объяснила Бараку Обаме, почему в 2008 году не разрешила ему выступить у Бранденбургских ворот в Берлине.