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    Глеб Простаков Глеб Простаков Как НЛО могут помешать Трампу

    Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    74 комментария
    23 декабря 2024, 10:29 • Новости дня

    Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

    Washington Post: Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

    Маск назвал партию АдГ спасением для Германии
    @ Allison Robbert/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию».

    Маск выразил поддержку АдГ, пишет Washington Post. Издание отмечает, что партия классифицирована немецкой разведкой как подозреваемая в экстремизме организация.

    Тем не менее в своем посте на платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск написал: «Только АдГ может спасти Германию».

    Маск часто делится своими мнениями о политике и бизнесе в соцсетях, но его высказывания стали особенно влиятельны после сближения с избранным президентом Дональдом Трампом. Он активно сотрудничает с Трампом, участвуя в телефонных переговорах с иностранными лидерами и оказывая поддержку его политическим инициативам, что делает его посты в X важным индикатором его политической позиции.

    Поддержка АдГ со стороны Маска происходит на фоне приближающихся выборов в Германии в феврале, после того как канцлер Олаф Шольц потерял доверие в результате голосования.

    АдГ лидирует в возрождении крайне правых в Германии, отмечает газета. Маск же демонстрирует все более правый уклон в своих политических взглядах. Бизнесмен также поддерживает других видных правых лидеров по всему миру, включая президента Аргентины Хавьера Милея и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиса Вайдель из партии «Альтернатива для Германии» стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Ранее партия «Альтернатива для Германии» и Алиса Вайдель предложили провести референдум о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, указав на разрушительное влияние политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

    А Тино Крупалла, сопредседатель партии, заявил, что НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе.

    22 декабря 2024, 16:59 • Новости дня
    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию

    В BMW выявили нарушения при экспорте автомобилей в Россию

    СМИ: BMW уволит сотрудников из-за нарушений при экспорте авто в Россию
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    BMW обнаружила нарушения в экспорте автомобилей в Россию и уволила ответственных сотрудников, сообщило немецкое информагентство DPA.

    В компании BMW были выявлены нарушения, связанные с экспортом автомобилей в Россию, сообщает РИА «Новости». В результате внутреннего контроля в мюнхенском автопроизводителе были обнаружены данные нарушения, что привело к решению уволить сотрудников, ответственных за эти действия. Компания подтвердила, что дальнейшая продажа автомобилей была временно приостановлена.

    Сообщение BMW поддержало информацию издания Business Insider о том, что более 100 автомобилей были доставлены с завода BMW в Ганновере российским клиентам. Это произошло на фоне строгого эмбарго на поставку автомобилей в Россию, что делает происшествие особенно значимым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, автоконцерн Audi отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, ограничив их доступ к важным инструментам для работы с автомобилями клиентов.

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    22 декабря 2024, 19:59 • Новости дня
    Сопредседатель АдГ Вайдель опережает конкурентов в гонке за пост канцлера Германии

    Вайдель обошла Мерца и Шольца в опросе популярности кандидатов на пост канцлера Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

    Алиса Вайдель, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), стала самым популярным кандидатом на пост канцлера ФРГ, пишет РИА «Новости». По данным опроса института INSA, проведенного для газеты Bild, она получила 24% голосов опрошенных немцев. На втором месте оказался Фридрих Мерц от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 20%.

    Действующий канцлер Олаф Шольц, представляющий социал-демократов, и вице-канцлер Роберт Хабек от «Зеленых» заняли третье и четвертое места соответственно, получив 15% и 14% голосов. Отмечается, что на прошлой неделе Вайдель и Мерц имели равную поддержку в 21%.

    Опрос проводился 18 и 19 декабря среди 1005 немцев, однако конкретная погрешность результатов не указана. Популярность Вайдель подчеркивает изменения в политических предпочтениях страны накануне выборов, запланированных на будущий год.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Бундестаг на внеочередном заседании выразил недоверие канцлеру Олафу Шольцу, что приводит к возможности проведения досрочных парламентских выборов в Германии. Отмечается, что из 717 депутатов, присутствующих на заседании, поддержку Шольцу выразили 207 человек, 116 воздержались. Однако против его запроса о доверии проголосовали 394 парламентария.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    20 декабря 2024, 22:16 • Новости дня
    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте

    Немецкий портал t-online сообщил о гибели 11 человек на рождественской ярмарке в Магдебурге в результате наезда автомобилей

    Машины въехали в толпу на ярмарке в Магдебурге, власти заявили о теракте
    @ dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В немецком городе Магдебурге два автомобиля въехали в толпу на рождественской ярмарке, сообщает NTV. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.

    В региональном правительстве федеральной земли Саксония-Анхальт назвали случившееся терактом, передает ТАСС со ссылкой на MDR.

    Некоторые СМИ сообщают об одном автомобиле. «Водитель автомобиля въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Магдебурге. Он задержан», – приводит РИА «Новости» текст сообщения NTV.

    Очевидцы говорят, что водитель, судя по всему, специально направил машину на людей, пишет t-online.

    Bild со ссылкой на источники пишет, что территорию ярмарки закрыли и обыскивают на наличие взрывчатых веществ.

    В декабре немецкая полиция задержала троих подозреваемых в подготовке теракта – немцев ливанского и турецкого происхождения. В Аугсбурге задержали иракского беженца по подозрению в подготовке теракта. Также сообщалось, что в Эльмсхорне исламист в никабе готовил массовое убийство людей в Германии. В октябре был задержан гражданин Ливии по подозрению в подготовке теракта против израильского посольства в Берлине.


    Коментарии (6)
    21 декабря 2024, 03:25 • Новости дня
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    Маск призвал к отставке «некомпетентного дурака» Шольца
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский предприниматель Илон Маск в связи с терактом в немецком Магдебурге назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком».

    «Шольц должен немедленно уйти в отставку. Некомпетентный дурак», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Напомним, в Магдебурге выходец из Саудовской Аравии на машине въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти заявили о теракте. Погибли два человека, много пострадавших.

    После распада в Германии правящей коалиции Маск назвал главу немецкого правительства «шутом».

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    21 декабря 2024, 05:54 • Новости дня
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    Маск заявил об угрозе «полного исчезновения» Европы
    @ Jen Golbeck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за «сверхнизкой рождаемости» Германия и Европа оказались под угрозой полного исчезновения, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    «Германия и Европа находятся в глубокой беде из-за сверхнизкой рождаемости», – заявил Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    По его мнению, им угрожает «полное исчезновение».

    Напомним, на Совете министров иностранных дел ОБСЕ глава МИД Германии Анналена Бербок допустила ошибку, заявив, что население Европы составляет 1,3 млрд человек, хотя на самом деле оно около 750 миллионов.

    Коментарии (9)
    21 декабря 2024, 01:07 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    В результате теракта в Магдебурге погибли два человека, много пострадавших
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами теракта в немецком Магдебурге стали два человека, много пострадавших, сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф. NTV сообщает, что погиб ребенок.

    «Очень много раненых. На данный момент погибли два человека», – приводит слова Хазелоффа РИА «Новости».

    По данным NTV, который ссылается на Хазелоффа, один из двух погибших был маленьким ребенком

    При этом Bild и другие немецкие СМИ со ссылкой на источники заявляли, что погибли как минимум 11 человек, до 80 пострадали. Welt со ссылкой на спасательную службу Магдебурга заявила, что пострадали от 60 до 80 человек, передает ТАСС.

    Посольство России в Германии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших. Открыта горячая линия экстренной консульской помощи.

    Напомним, в Магдебурге автомобиль (некоторые СМИ сообщали о двух машинах) въехал в толпу на рождественской ярмарке. Местные власти назвали случившееся терактом. Наезд на людей устроил выходец из Саудовской Аравии.

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    23 декабря 2024, 09:01 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца

    Генсек НАТО Рютте попросил Зеленского прекратить критику Шольца за отказ в поставке ракет Taurus

    Генсек НАТО призвал Зеленского прекратить критиковать Шольца
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что неоднократно обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить критику канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа в поставке крылатых ракет Taurus.

    Рютте в интервью агентству DPA заявил о своих неоднократных просьбах к президенту Украины Владимиру Зеленскому остановить критику канцлера Германии Олафа Шольца. Как отмечает ТАСС, это связано с отказом Германии поставить Киеву крылатые ракеты Taurus.

    Рютте подчеркнул, что Германия является второй (после США) по объемам оказываемой Украине военной помощи страной, потратившей на это до 34 млрд евро. Он считает, что украинские власти должны быть благодарны Шольцу за такую поддержку.

    «Я часто говорил Зеленскому о том, чтобы он перестал критиковать Олафа Шольца, поскольку считаю это [критику] несправедливым», – заявил Рютте. Он добавил, что сам, в отличие от канцлера, принял бы решение в пользу передачи ракет Taurus и не ограничивал бы Киев в их применении. «Вообще, в целом мы знаем, что такие возможности очень важны для Украины», – отметил он, добавив, что окончательное решение по этому вопросу не за ним.

    Рютте также отметил свою готовность работать как с Олафом Шольцем, так и с лидером ХДС Фридрихом Мерцем, подчеркнув, что не хочет вмешиваться в текущую избирательную кампанию в Германии. Он подчеркнул важность понимания Германией, что ее ценности и коллективная безопасность стоят на кону в политике в отношении Украины.

    Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля 2025 года, после чего будет сформировано новое правительство и избран новый канцлер. Рейтинг ХДС/ХСС сейчас составляет 30-33%, в то время как рейтинг СДПГ колеблется на уровне 15-17%.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта.

    Шольц также выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Генсек НАТО Марк Рютте, между тем, настаивает на предоставлении срочной помощи Украине, подчеркнув, что Россия может использовать зиму как оружие.

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    20 декабря 2024, 15:52 • Новости дня
    Штайнмайер назвал дату роспуска Бундестага

    Президент Германии Штайнмайер объявил о планах распустить Бундестаг 27 декабря

    Штайнмайер назвал дату роспуска Бундестага
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер планирует распустить Бундестаг 27 декабря 2024 года, поскольку переговоры с председателями фракций и групп выявили отсутствие перспектив для создания стабильного парламентского большинства.

    Штайнмайер отметил, что в последние дни провел переговоры с председателями фракций и групп в Бундестаге. Он подчеркнул, что эти обсуждения подтвердили отсутствие перспектив для создания стабильного парламентского большинства для правительства Германии, сообщает ТАСС.

    Президент заявил о намерении действовать в соответствии со статьей 68 Основного закона ФРГ, которая предусматривает возможность роспуска Бундестага. Окончательное решение о роспуске парламента будет принято 27 декабря 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Олаф Шольц предложил президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить Бундестаг из-за политического кризиса. Партия «Альтернатива для Германии» предложила провести референдум о выходе страны из Европейского союза. Депутат Бундестага призвал возобновить переговоры с Россией о поставках газа, что свидетельствует о растущей потребности в энергетическом диалоге.


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    20 декабря 2024, 23:52 • Новости дня
    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии

    Welt сообщила о задержании выходца из Саудовской Аравии после наезда на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге

    Теракт на ярмарке в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии
    @ Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наезд на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге устроил выходец из Саудовской Аравии на черном BMW, пишут Welt и Spiegel.

    По данным Welt, задержан выходец из Саудовской Аравии 1974 года рождения. Машина была им арендована. Spiegel уточняет, что речь идет о черном BMW, передает ТАСС.

    Bild сообщает, что он работал в местной больнице, передает РИА «Новости».

    Focus-online пишет, что мужчина прежде не попадал в поле зрения правоохранительных органов как исламист.

    Представитель правительства земли Саксония-Анхальт Маттиас Шуппе заявил, что, «предположительно, речь идет о теракте». Городские власти также назвали происшедшее терактом.

    Напомним, прежде некоторые СМИ сообщали, что машин, въехавших в толпу на рождественской ярмарке, было две. Портал t-online со ссылкой на очевидцев пишет об 11 погибших и 60 пострадавших.


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    21 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    Шольца освистали во время визита на место теракта в Магдебурге

    Tекст: Мария Иванова

    Канцлера Германии Олафа Шольца освистали на улице Магдебурга, когда он посетил место теракта, где автомобиль въехал в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пятеро и ранены более 200 человек.

    Канцлер Германии Олаф Шольц столкнулся с выражением осуждения во время своего визита в Магдебург, где накануне произошел теракт.

    Как сообщает РИА «Новости», в соцсетях появилось видео, на котором видно, как люди освистывают и освещают криками канцлера, идущего к месту трагедии. Это событие вызвало волну обсуждений и критики в адрес правительства.

    В пятницу вечером в Магдебурге автомобиль врезался в толпу на рождественской ярмарке, в результате чего погибли пять человек и более 200 получили ранения.

    Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф подтвердил масштабы трагедии и выразил соболезнования пострадавшим и их семьям. Это происшествие шокировало как Германию, так и мировую общественность.

    Полиция предполагает, что атаку совершил 50-летний мужчина из Саудовской Аравии, который действовал в одиночку. Издание Suddeutsche Zeitung сообщило, что подозреваемый получил статус беженца в июле 2016 года и имел вид на жительство в Германии. Журнал Spiegel добавил, что власти Саудовской Аравии трижды предупреждали немецкие органы безопасности о потенциальной угрозе, исходящей от этого человека, но предупреждения остались без должного внимания.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал канцлера Германии Олафа Шольца «некомпетентным дураком» в связи с терактом в немецком Магдебурге.

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    21 декабря 2024, 07:57 • Новости дня
    В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек
    В результате теракта в Магдебурге пострадали 68 человек
    @ Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате наезда автомобиля на толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге пострадали 68 человек, 15 из них получили серьезные травмы, сообщила администрация города, подтвердив, что погибли два человека.

    «Две жертвы, 15 пострадавших с тяжелыми травмами, 37 пострадавших с травмами средней степени тяжести, 16 пострадавших с легкими травмами», – приводит РИА «Новости» текст сообщения на сайте администрации города.

    Как пишет Suddeutsche Zeitung, подозреваемый в наезде на людей Талеб А. в 2016 году получил статус беженца в Германии. Он работает в качестве медицинского специалиста в сфере психиатрии и психотерапии. Полиция Магдебурга полагает, что он действовал в одиночку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, выходец из Саудовской Аравии на черном BMW въехал в толпу на рождественской ярмарке. Одним из двух погибших оказался маленький ребенок.

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    21 декабря 2024, 17:42 • Новости дня
    Саудовская Аравия трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

    Саудовская Аравия заявила, что трижды предупреждала Германию о совершившем теракт в Магдебурге

    Tекст: Евгения Караваева

    Саудовская Аравия предупреждала Германию о потенциальной угрозе со стороны Талеба А., который совершил наезд на рождественском рынке в Магдебурге, но его угрозы недооценили.

    Власти Саудовской Аравии не менее трех раз предупреждали правоохранительные органы Германии о возможной угрозе, которая может исходить от Талеба А., передает ТАСС.

    Напомним, он совершил наезд на посетителей рождественского рынка в Магдебурге, использовав свой автомобиль в качестве оружия. Официальные представители Саксонии-Анхальт и Магдебурга назвали инцидент терактом, в результате которого погибли не менее пяти человек и более 200 пострадали.

    По данным журнала Der Spiegel, в декабре 2023 года в немецкие правоохранительные органы поступила жалоба на Талеба А. из-за его высказываний в соцсетях. В них он утверждал, что Германия «заплатит высокую цену» за предполагаемое преследование беженцев из Саудовской Аравии. Тем не менее, после анализа его сообщений, сотрудники ведомства по уголовным делам Саксонии-Анхальт не выявили угрозы и не предприняли никаких мер.

    Талеб А., выходец из Саудовской Аравии, с 2006 года проживает в Германии, где получил статус беженца и работал врачом. Согласно Der Spiegel, он является заметной фигурой в саудовской общине ФРГ и проявляет симпатии к правой партии «Альтернатива для Германии». В своих социальных сетях Талеб А. не раз высказывал намерения совершать насильственные действия, что оставалось без внимания со стороны правоохранительных органов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, число жертв теракта в Магдебурге возросло до пяти человек, а также сообщалось, что посол России выразил соболезнования после этого трагического события.

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    22 декабря 2024, 15:04 • Новости дня
    Писториус призвал Германию готовиться к угрозе из России

    Министр обороны Германии Писториус потребовал готовности к российской угрозе

    Tекст: Ольга Иванова

    Борис Писториус, немецкий министр обороны, подчеркнул необходимость подготовки Германии к возможной угрозе со стороны России, отметив важность уверенного противостояния, пишет немецкое издание Die Welt.

    Писториус сделал заявление о важности подготовки страны к возможной угрозе со стороны России, сообщает РИА «Новости». В своей речи он подчеркнул необходимость уверенно противостоять этой угрозе. Писториус отметил, что игнорирование проблемы лишь усугубит ситуацию.

    Министр отметил, что Германия должна принимать всерьез подобные вызовы, поскольку их игнорирование может привести к увеличению угрозы. Писториус выразил уверенность, что подготовка к противодействию является важной частью национальной безопасности. Это заявление подчеркивает необходимость усиления оборонных мер и стратегического планирования в условиях текущих геополитических вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в интервью с Павлом Зарубиным президент России Владимир Путин обратил внимание на важность недопущения запугивания людей угрозой третьей мировой войны, ранее СМИ передавали аналогичные заявления, что такая риторика может быть вредной для общества, также он подчеркнул необходимость сдержанности в международных делах, особенно в условиях глобальной нестабильности.

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    20 декабря 2024, 22:42 • Новости дня
    Власти Германии назвали вымыслом сообщения о планах Шольца посетить Москву

    Tекст: Антон Антонов

    Информация о том, что канцлер Германии Олаф Шольц собирается посетить Москву с «мирной миссией», не соответствует действительности, заявила представитель немецкого правительства.

    «Сообщения о предполагаемых планах поездки канцлера в Россию являются вымыслом», – приводит ее слова ТАСС.

    Напомним, о том, что Шольц собирается совершить визит в Россию, заявил журнал Der Spiegel, связав это с предстоящими выборами в Германии. По версии издания, канцлер хочет способствовать урегулированию украинского кризиса, чтобы увеличить рейтинг.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запросов на визит канцлера Германии в Россию не поступало.

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    21 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Volkswagen решил сократить 35 тыс. рабочих мест в Германии

    Volkswagen объявил о «социально приемлемом сокращении» 35 тыс. рабочих мест в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    Немецкий автоконцерн Volkswagen планирует к 2030 году сократить 35 тыс. рабочих мест на своих производствах в Германии «социально приемлемым» способом, сообщает компания.

    Профсоюз IG Metall сообщал о достижении соглашения с концерном, которое исключало увольнения. Однако Volkswagen заявил, что «соглашение подразумевает социально приемлемое сокращение» 35 тыс. рабочих мест к 2030 году.

    По мнению СМИ, концерн намерен вместо увольнений просто не заменять новыми сотрудников, которые будут уходить на пенсию или увольняться по собственному желанию, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Volkswagen принял решение закрыть три завода в Германии, объяснив это необходимостью сокращения расходов. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что немецкая бизнес-модель столкнулась с трудностями из-за конкуренции с китайскими электромобилями, отсутствия инвестиций в инфраструктуру и квалифицированных работников.

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    Банк России продолжает удивлять рынок. Если в прошлые разы он делал сюрпризы в виде более жесткого повышения ставки, то на этот раз удивил, наоборот, тем, что ее не повысил. Хотя рынок был уверен в обратном, ведь инфляция продолжила идти вверх. Почему же Центробанк решил сменить тактику игры? Подробности

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    Ряды недругов Украины в ЕС пополнит еще одна страна

    В Болгарии, как это часто бывает в переломные моменты истории, сменили внешнеполитическую позицию на противоположную. Теперь болгары не хотят заключать с Владимиром Зеленским соглашение о совместном обеспечении безопасности и могут присоединиться к фронде Венгрии и Словакии. А разгадка одна – Дональд Трамп. Подробности

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    Как пресечь попытки Киева испортить россиянам новогодние праздники

    В России за последние дни участились случаи поджогов административных зданий и офисов банков – и в этом виден отчетливый украинский след. Инциденты происходят под давлением телефонных мошенников. «Противник старается испортить людям празднование Нового года», говорят эксперты и объясняют, что нужно сделать, чтобы сорвать эти планы киевского режима. Подробности

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    «Абсолютный стыд» расшатывает кресло под президентом Франции

    «Крайне оскорбительные гомофобные высказывания», «абсолютный стыд» и «оскорбление для республики». Такими словами французские политики и пресса реагируют на высказывания президента страны Эммануэля Макрона. При каких обстоятельствах французский лидер наговорил лишнего и почему это может иметь для него весьма серьезные последствия? Подробности

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    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Как НЛО могут помешать Трампу

      Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

      Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

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    • Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

      Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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