Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.3 комментария
Маск назвал партию АдГ спасением для Германии
Washington Post: Маск назвал партию АдГ спасением для Германии
Американский бизнесмен Илон Маск выразил поддержку ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что «только АдГ может спасти Германию».
Маск выразил поддержку АдГ, пишет Washington Post. Издание отмечает, что партия классифицирована немецкой разведкой как подозреваемая в экстремизме организация.
Тем не менее в своем посте на платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск написал: «Только АдГ может спасти Германию».
Маск часто делится своими мнениями о политике и бизнесе в соцсетях, но его высказывания стали особенно влиятельны после сближения с избранным президентом Дональдом Трампом. Он активно сотрудничает с Трампом, участвуя в телефонных переговорах с иностранными лидерами и оказывая поддержку его политическим инициативам, что делает его посты в X важным индикатором его политической позиции.
Поддержка АдГ со стороны Маска происходит на фоне приближающихся выборов в Германии в феврале, после того как канцлер Олаф Шольц потерял доверие в результате голосования.
АдГ лидирует в возрождении крайне правых в Германии, отмечает газета. Маск же демонстрирует все более правый уклон в своих политических взглядах. Бизнесмен также поддерживает других видных правых лидеров по всему миру, включая президента Аргентины Хавьера Милея и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиса Вайдель из партии «Альтернатива для Германии» стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.
Ранее партия «Альтернатива для Германии» и Алиса Вайдель предложили провести референдум о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, указав на разрушительное влияние политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.
А Тино Крупалла, сопредседатель партии, заявил, что НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе.