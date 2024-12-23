Washington Post: Маск назвал партию АдГ спасением для Германии

Tекст: Мария Иванова

Маск выразил поддержку АдГ, пишет Washington Post. Издание отмечает, что партия классифицирована немецкой разведкой как подозреваемая в экстремизме организация.

Тем не менее в своем посте на платформе X (ранее Twitter, заблокирован в России) Маск написал: «Только АдГ может спасти Германию».

Маск часто делится своими мнениями о политике и бизнесе в соцсетях, но его высказывания стали особенно влиятельны после сближения с избранным президентом Дональдом Трампом. Он активно сотрудничает с Трампом, участвуя в телефонных переговорах с иностранными лидерами и оказывая поддержку его политическим инициативам, что делает его посты в X важным индикатором его политической позиции.

Поддержка АдГ со стороны Маска происходит на фоне приближающихся выборов в Германии в феврале, после того как канцлер Олаф Шольц потерял доверие в результате голосования.

АдГ лидирует в возрождении крайне правых в Германии, отмечает газета. Маск же демонстрирует все более правый уклон в своих политических взглядах. Бизнесмен также поддерживает других видных правых лидеров по всему миру, включая президента Аргентины Хавьера Милея и бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Алиса Вайдель из партии «Альтернатива для Германии» стала лидером опроса INSA как самый популярный кандидат на пост канцлера Германии с 24% голосов, обойдя Фридриха Мерца и Олафа Шольца.

Ранее партия «Альтернатива для Германии» и Алиса Вайдель предложили провести референдум о выходе страны из Европейского союза и еврозоны, указав на разрушительное влияние политики ЕС на автомобильную отрасль Германии.

А Тино Крупалла, сопредседатель партии, заявил, что НАТО должно учитывать интересы всех европейских стран, включая Россию, иначе Германия должна пересмотреть свое членство в альянсе.