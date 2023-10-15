«Маск главный враг Евросоюза»

Сергей Миркин
Война на Ближнем Востоке – веревка для Зеленского
Зеленский заявил, что конфликт на Украине уже находится в завершающей фазе. Если сложить слова Кирби и Зеленского и перефразировать знаменитый афоризм Чехова о ружье, можно сказать, что «если в предпоследнем акте пьесы появилась веревка, то в последнем кто-нибудь должен на ней повеситься».
Ольга Андреева
Путин сделал то, чего не могли сделать российские гуманитарии
Только в цивилизационном контексте становится понятно, почему Запад упорно столетиями видел в нас врага, почему Россия так же упорно сопротивлялась имплементации западных ценностей.
Дмитрий Володихин
В чем заблуждение евразийцев
Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур. Россия ни в коей мере не евразийская держава.