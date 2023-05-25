Политолог: Отношения России со Швецией достигли критического уровня

Политолог Бордачев: Стокгольм поддался общеевропейской антироссийской истерии

Стокгольм движется в европейском фарватере русофобии. В связи с этим у России не остается возможности предметно вести диалог со Швецией, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее Москва заявила о решении выслать пятерых шведских дипломатов, а также закрыть представительство в Гетеборге и генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге.

«Наши отношения со Швецией достигли критически низкого уровня. Что называется – «дальше только война». Инициатором разрыва выступает Стокгольм, который поддался общеевропейской антироссийской истерии. Романтические представления о каком-либо нейтралитете полностью разрушены. Они остались в прошлом», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Экономическое сотрудничество со Стокгольмом никогда не было выдающимся. Так что негативных последствий от разрыва отношений опасаться не стоит. Вместе с тем исчезает сама возможность вести предметный диалог со Швецией. Но эта ситуация достаточно уникальна, и каких-либо сравнений с другими странами Европы я бы не проводил», – продолжил собеседник.

«До тотального кризиса, который наблюдается, например, в отношениях с Польшей, скорее всего, мы не дойдем. Венгерский вариант развития диалога также маловероятен. Более-менее приемлемые отношения с Будапештом сохранились из-за целого ряда экономико-политических факторов. Однако со временем, когда западные страны поумерят свой пыл, контакты со Стокгольмом все же смогут нормализоваться», – резюмирует Бордачев.

Ранее Москва заявила о решении выслать пятерых шведских дипломатов, а также закрыть представительство в Гетеборге и генконсульство Швеции в Санкт-Петербурге. Посол страны Малена Мард была вызвана в российский МИД 25 мая, где ей было объявлено о намерениях РФ.

Причиной такого решения Москвы стало объявление Стокгольмом 25 апреля пятерых сотрудников загранучреждений России persona non grata. Как отмечается на сайте МИД, такие действия шведских властей еще сильнее усугубили ситуацию в двусторонних отношениях, которые и так достигли беспрецедентно низкого уровня.

Россия в качестве ответной меры также объявила persona non grata пятерых шведских дипломатов, включая троих сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Они должны покинуть Россию в такие же сроки, которые были отведены шведскими властями для отъезда российских сотрудников.