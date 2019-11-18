Российская танцовщица ушла от Джонни Деппа

Молодая танцовщица из Петербурга Полина Глен решила разорвать отношения со звездой Голливуда Джонни Деппом и вернуться на родину, сообщают британские СМИ со ссылкой на друзей россиянки.

По информации Daily Mail, расстаться с 56-летним актером 24-летняя девушка решила, поскольку испугалась пристального и чрезмерного внимания к ней и их отношениям. «Она хочет залечь на дно в России и говорит, что планы Джонни жениться – это безумие», – сообщает британский таблоид со ссылкой на собственные источники.

Отношения между Деппом и Глен завязались на фоне его болезненного развода с актрисой Эмбер Херд. С начала 2017 года актер находится в судебных спорах с бывшей женой, обвинившей его в побоях. Депп в свою очередь обвинил Херд в романе с бизнесменом Илоном Маском и планировал отсудить у актрисы 50 млн долларов.

До разрыва Депп хотел познакомиться с родителями возлюбленной, Геннадием и Ириной.

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