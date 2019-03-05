Джонни Депп обвинил бывшую супругу в нанесении ему травмы бутылкой водки

Голливудский актер Джонни Депп обвинил свою бывшую жену Эмбер Херд в нанесении телесных повреждений, об этом сообщают СМИ со ссылкой на судебные материалы.

Актриса заявляла, что во время ссоры с Деппом артист поранил себе палец и написал на стене имя актера Билли Боба Торнтона, с которым, как считал супруг, у нее был роман, передает РИА «Новости» со ссылкой на Radar Online.

Издание утверждает, что в суде Депп намерен настаивать на том, что эту травму нанесла ему жена. Она якобы кинула в него бутылкой водки, осколки бутылки рассекли кость на конце среднего пальца, после чего актеру потребовалась помощь хирургов.

Ранее Депп обвинил бывшую супругу в романе с бизнесменом Илоном Маском, передает «Российская газета» со ссылкой на People. По этим данным, измена началась через месяц после свадьбы. Депп полагает, что Маск приезжал в его пентхаус в Лос-Анджелесе в тот момент, когда актер выезжал из дома.

Ранее сообщалось, что Депп по иску о защите чести и достоинства планирует отсудить у Херд 50 млн долларов.