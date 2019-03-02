Джонни Депп подал в суд на бывшую жену

Американский актер Джонни Депп подал в суд на обвинившую его в домашнем насилии бывшую супругу Эмбер Херд, он требует выплаты порядка 50 млн долларов.

«Господин Депп никогда плохо не обращался с госпожой Херд. Ее обвинения, которые она делала в отношении него в 2016 году, были ложными», – приводит слова Деппа издание Deadline, передает РИА «Новости».

В какой именно суд был подан иск о защите чести и достоинства, не уточняется.

В заявлении Деппа уточняется, что обвинения в домашнем насилии «были частью продуманного вымысла, направленного то, чтобы создать позитивный информационный фон для госпожи Херд для продвижения ее карьеры».

При этом адвокаты Херд считают иск «последней из неоднократных попыток Деппа заставить замолчать» его бывшую супругу.

Напомним, актриса Эмбер Херд обвиняла бывшего супруга в избиении, но позднее отозвала судебный иск.