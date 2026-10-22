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Путин поблагодарил создателей исторического фильма «Рождение империи»
Путин выразил благодарность создателям и актерам фильма «Рождение империи»
Президент России Владимир Путин выразил благодарность создателям и артистам исторической драмы «Рождение империи» и выразил надежду, что картину увидят как можно больше зрителей.
«Хочу поблагодарить артистов и творческую группу, режиссерскую – всех, кто работал над картиной, – за эту работу и выразить надежду на то, что [фильм] посмотрят как можно больше зрителей», – заявил глава государства в интервью журналисту программы «Вести» Павлу Зарубину, выразив уверенность, что зрители получат удовольствие от просмотра.
Историческая драма «Рождение империи» режиссера Андрея Кравчука рассказывает об эпохе Петра I и событиях Северной войны, включая противостояние со Швецией за выход к Балтийскому морю и Полтавскую битву.
Главную роль в картине исполнил Александр Горбатов, также в фильме снялись Милош Бикович, Юлия Пересильд, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Сергей Шакуров и Александр Яценко, передает ТАСС.
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