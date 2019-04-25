Джонни Депп собрался жениться на россиянке

Голливудский актер Джонни Депп собирается жениться на танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Гленн.

По информации Daily Mail, актер встретился с 20-летней девушкой, которая уже два года проживает в Лос-Анжелесе, на вечеринке в Голливуде в прошлом году, передает РИА Новости.

В настоящее время танцовщица живет в особняке актера в Лос-Анджелесе и готовится к свадьбе. Пара планирует приехать в Россию для знакомства с родителями девушки.

В 2017 году Депп развелся с Эмбер Херд, которая обвинила мужа в физическом насилии. После восьми месяцев судебной тяжбы, брак актеров был расторгнут. Депп в свою очередь обвинил Херд в романе с бизнесменом Илоном Маском. Он заявлял, что измена началась через месяц после свадьбы. По иску о защите чести и достоинства он планирует отсудить у Херд 50 млн долларов.

Ранее Джонни Депп рассказал, что отличает русских девушек от всех остальных.