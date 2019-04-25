Джонни Депп собрался жениться на россиянке

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25 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 09:51  |  vz.ru
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Поиски дешевого газа вернут Украину в Россию

Украинцы платят за газ уже больше, чем само государство - за его импортФото: Александр Демьянчук/РИА Новости
Украинское правительство потребовало от местного газового монополиста «Нафтогаза» искать дешевый газ по всему миру – с тем, чтобы снизить цену топлива для населения. Каким способом и по какой цене сейчас получают газ жители Украины? А главное – куда заведет Украину эта кругосветная газовая экспедиция?  Подробности...
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Приведет ли российское гражданство для Донбасса к разрыву с остальной Украиной

В Донбассе теперь будут жить миллионы новых граждан РоссииФото: Алексей Филиппов/РИАНовости
Произошло то, чего давно ждали миллионы людей как в Донбассе, так и в России. Владимир Путин давно уже дал жителям республик гарантии безопасности, взяв их под свою защиту. Теперь же к ней добавляется и наделение их статусом граждан России. Почему это произошло именно сейчас и какой сигнал тем самым Россия посылает Западу? Подробности...
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Трагедия французов напомнила о принадлежности России к Европе

Когда о помощи Нотр-Даму заявил президент России, он сделал это в формате делового предложенияФото: Francisco Seco/AP/ТАСС
Социологи решили выяснить, как граждане России восприняли пожар, чуть было не уничтоживший собор Парижской Богоматери. Результаты достаточно неожиданные: несмотря на разницу в мировоззрении, геополитическое противостояние и груз исторических обид, тех, кто призывает помочь Франции, больше, чем тех, кто хочет остаться в стороне. Но почему? Подробности...
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Чем Россия ответит на «сто тысяч тонн дипломатии» США

США вернулись к «политике авианосцев», которую проводили десятилетиямиФото: U.S. Navy/Mass Communication
Specialist 3rd Class Kenneth Abbate/Reuters
Заход в Средиземное море сразу двух американских авианосцев класса Nimitz, чего не происходило с 2016 года, является сигналом для Москвы. Об этом заявил посол США в России Джон Хантсман. Он предупредил, что каждый авианосец представляет собой «сто тысяч тонн международной дипломатии». Также в море находятся тысячи морпехов США, авиация и другие корабли. Как России отвечать на такую риторику? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Клоунада – сильнейший механизм уничтожения власти

Юрий Дмитриев, советский, российский публицист, краевед, руководитель карельского отделения общества "Мемориал"
У нас – если кроме шуток – на Зеленского похож разве что Слепаков. Он популярен и ловко шутит про политику. Но вот незадача – в инстаграме у него около миллиона подписчиков. А у Ольги Бузовой – около 15 миллионов. Подробности...

Россия приняла историческое решение для Донбасса

Андрей Бабицкий, журналист
Просто представьте себе, что мечта подавляющего большинства населения двух народных республик сбылась. Перейден рубеж, началась новая эпоха для людей, которые уже сегодня ощутили себя гражданами России. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев

Спрос на «преступления ненависти» превышает предложение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ни русские, ни православные никогда не будут признаны жертвами так называемых преступлений ненависти. Разговоры о «борьбе с ненавистью» – это пропагандистское оружие, а оружие употребляют против неприятеля – не против себя же! Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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    Что известно о будущей первой леди Украины

    Обсуждение: 4 комментария

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      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон

      Открылся 18-й Шанхайский международный автосалон, собравший множество ярких новинок от ведущих автопроизводителей из 20 стран мира. В центре внимания – электромобили. Скажем, Audi привезла в Китай настоящий автомобиль будущего – концепт AI:me, полностью электрический беспилотник
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      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
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      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
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          • Хуже Порошенко

          • Таким же как Порошенко

          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
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          • Нет

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            Джонни Депп собрался жениться на россиянке

               25 апреля 2019, 08:25
            Фото: Gary Mitchell/Global Look Press, instagram.com/polinaglen
            Текст: Евгения Шестак

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            Голливудский актер Джонни Депп собирается жениться на танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Гленн.

            По информации Daily Mail, актер встретился с 20-летней девушкой, которая уже два года проживает в Лос-Анжелесе, на вечеринке в Голливуде в прошлом году, передает РИА Новости.

            В настоящее время танцовщица живет в особняке актера в Лос-Анджелесе и готовится к свадьбе. Пара планирует приехать в Россию для знакомства с родителями девушки.

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            Obsessed.

            Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

            В 2017 году Депп развелся с Эмбер Херд, которая обвинила мужа в физическом насилии. После восьми месяцев судебной тяжбы, брак актеров был расторгнут. Депп в свою очередь обвинил Херд в романе с бизнесменом Илоном Маском. Он заявлял, что измена началась через месяц после свадьбы. По иску о защите чести и достоинства он планирует отсудить у Херд 50 млн долларов.

            Ранее Джонни Депп рассказал, что отличает русских девушек от всех остальных.


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