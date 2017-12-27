Джонни Депп рассказал, что отличает русских девушек

По словам американского актера и музыканта Джонни Деппа, в глазах русских девушек видна тысячелетняя культура.

Американский актер и музыкант Джонни Депп поделился впечатлениями о русских девушках.

Депп отметил, что его привлекает красота славянок, женщины в России обладают особыми чертами лица, передает «Пятый канал».

«Кроме того, у русских девушек в глазах видна тысячелетняя культура», – сказал Депп, добавив, что этот взгляд вызывает «притяжение».

Музыкант, приехавший в столицу в рамках мирового турне группы Hollywood Vampires, отметил, что за последние несколько лет Москва изменилась, став похожей на Париж.

Напомним, ранее Forbes представил рейтинг самых кассовых актеров: Джонни Депп занял третье место.