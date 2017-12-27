Forbes представил рейтинг самых кассовых актеров

Известный по фильмам серии «Форсаж» Вин Дизель возглавил рейтинг самых кассовых актеров по версии журнала Forbes.

В 2017 году фильмы с участием актера собрали 1,6 млрд долларов, передает ТАСС.

На втором месте оказался Дуэйн Джонсон с результатом в 1,5 млрд долларов. При этом самым успешным для Джонсона и Дизеля стал фильм «Форсаж-8», чьи кассовые сборы в прокате составили 1,2 млрд долларов.

На третьем месте рейтинга Forbes оказалась Галь Гадот, картины с участием которой собрали в прокате 1,4 млрд долларов.

Также в десятку рейтинга вошли Эмма Уотсон (1,3 млрд долларов), Джонни Депп (1,1 млрд долларов), Дэйзи Ридли (1,08 млрд долларов), Том Холланд (888 млн долларов), Крис Прэтт (864 млн долларов), Крис Хемсворт (845 млн долларов) и Джон Бойега (815 млн долларов).

Ранее Forbes составил список актеров, которые приносят киностудиям наибольшую прибыль. Первое место в списке занял Джереми Реннер, приносящий 93,8 долларов на каждый потраченный доллар.

Американский актер Марк Уолберг оказался на первом месте в составленном Forbes рейтинге самых высокооплачиваемых артистов 2017 года. До этого Forbes признал самой высокооплачиваемой актрисой мира Эмму Стоун, которая заработала за год 26 млн долларов.