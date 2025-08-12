Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».11 комментариев
Власти финского Миккели выселили жителей ради центра для беженцев
Жителей 18 домов в финском Миккели выселили для центра беженцев Luona Oy
В финском городе Миккели жильцы северо-восточных домов столкнулись с выселением из-за передачи помещений под центр приема мигрантов, арендная плата в новых домах выше.
Администрация приняла решение выселить жителей 18 домов на северо-востоке города, чтобы сдать эти помещения в аренду компании Luona Oy, управляющей центром приема беженцев, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Yle.
Договоры аренды с нынешними жильцами расторгнут до конца года, им предоставят другое жилье, при этом новые дома находятся дальше от города, а арендная плата там выше.
Местные власти отмечают, что центр приема мигрантов способствует оживлению района, поскольку появятся новые рабочие места и новые покупатели у местных магазинов. Опрошенные жильцы выразили недовольство решением: один из них заявил: «По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев».
В марте миграционная служба Финляндии сообщила о планах закрыть 26 центров приема в этом и следующем году из-за сокращения числа просителей убежища, включая беженцев с Украины, а также ради экономии средств.
