    К чему ведет прорыв российских войск к Доброполью
    Журналисты показали вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске
    Опубликованы кадры уничтожения крупного сосредоточения ВСУ в Сумской области
    Вассерман оценил планы изменить подход к домашнему заданию в школах
    Российские войска нанесли поражение бригадам ВСУ «Азов» и «Лють» в ДНР
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    Польша выслала 57 украинцев за флаги ОУН-УПА на концерте Коржа
    Лидер блока «Победа» призвал молдаван к гражданскому неповиновению
    Стало известно о ежемесячных переводах окружением Зеленского крупных сумм денег в ОАЭ
    Сергей Худиев Сергей Худиев Фальшивый консерватизм и накладные бороды

    Если бы некоему условному Соросу надо было скомпрометировать консерватизм и религию, ему следовало бы действовать именно так, как действует Стерлигов и прочие – «нашим предкам не хватило мудрости на своевременную ликвидацию Менделеева, Эдисона, Теслы, Сахарова и других проклятых колдунов».

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мнимую мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война, тотальная коррупция, а также разрыв с союзниками.

    12 августа 2025, 14:36 • Новости дня

    Власти финского Миккели выселили жителей ради центра для беженцев

    Жителей 18 домов в финском Миккели выселили для центра беженцев Luona Oy

    Tекст: Евгения Караваева

    В финском городе Миккели жильцы северо-восточных домов столкнулись с выселением из-за передачи помещений под центр приема мигрантов, арендная плата в новых домах выше.

    Администрация приняла решение выселить жителей 18 домов на северо-востоке города, чтобы сдать эти помещения в аренду компании Luona Oy, управляющей центром приема беженцев, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Yle.

    Договоры аренды с нынешними жильцами расторгнут до конца года, им предоставят другое жилье, при этом новые дома находятся дальше от города, а арендная плата там выше.

    Местные власти отмечают, что центр приема мигрантов способствует оживлению района, поскольку появятся новые рабочие места и новые покупатели у местных магазинов. Опрошенные жильцы выразили недовольство решением: один из них заявил: «По правде говоря, это ужасно. Нельзя выгонять людей из своих домов из-за беженцев».

    В марте миграционная служба Финляндии сообщила о планах закрыть 26 центров приема в этом и следующем году из-за сокращения числа просителей убежища, включая беженцев с Украины, а также ради экономии средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы пожаловались на рабство на финских фермах: низкие зарплаты, отсутствие выходных и долгие рабочие смены.

    12 августа 2025, 10:17 • Новости дня
    Оборонявшие приграничье и районы Кубани от ВСУ получили право на статус ветерана

    Tекст: Вера Басилая

    Правительство расширило список территорий, оборона которых от атак украинских формирований теперь дает право получить статус ветерана боевых действий, включая Крым, Севастополь и районы Кубани.

    Перечень территорий, прилегающих к зоне специальной военной операции, был расширен правительством, передает ТАСС.

    В список вошли Крым, Севастополь, Белгородская, Брянская, Курская области, Темрюкский район, города Анапа, Новороссийск и Геленджик Краснодарского края, а также Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.

    Теперь участники обороны этих регионов от атак украинских формирований могут получить статус ветерана боевых действий. В первую очередь это касается военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и добровольцев, отражавших украинские нападения на указанные территории.

    Согласно апрельскому закону, подписанному президентом Владимиром Путиным, защита от нападений на Курскую область уже давала право на ветеранский статус. Теперь это право распространено и на защитников других приграничных и кубанских районов.

    Для получивших инвалидность при защите этих территорий предусмотрено право на статус инвалида боевых действий.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий лицам, участвовавшим в выполнении задач спецоперации на территории ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с момента их вхождения в состав России.

    11 августа 2025, 19:54 • Новости дня
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    Трамп напомнил журналистам о победе России над Наполеоном и Гитлером
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме напомнил о победах России над Наполеоном и Гитлером.

    Трамп рассказал, что беседовал с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном еще в период президентства Джо Байдена. По словам Трампа, Орбан высказал мнение, что поражение России в конфликте на Украине невозможно, поскольку Россия не сдается и традиционно выходит победителем из войн, передает ТАСС.

    Трамп передал слова Орбана о том, что Россия «отстояла свою страну и свою жизнь, ведя войны». На вопрос Трампа о возможности победы Украины Орбан, по его словам, ответил с удивлением, подчеркнув размеры России и ее историческую стойкость.

    «Мой друг сказал, что Россия крепкая, потому что продолжает биться. Они [русские] победили Гитлера, мы его тоже победили, они еще победили Наполеона», - сказал Трамп.

    В завершение своего рассказа Трамп процитировал Орбана: «Китай побеждает в торговле, а Россия – в войне». Разговор, по словам экс-президента США, прошел с человеком, «который находится в регионе и знает обе страны очень хорошо».

    Ранее Трамп, выступая перед журналистами, поделился своими ожиданиями от встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    11 августа 2025, 20:17 • Новости дня
    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке

    Военный аналитик Онуфриенко: Шостка как цель для ВС России является крупным производственным центром

    Онуфриенко объяснил системные удары ВС России по Шостке
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Шостка является крупным производственным центром, где расположены заводы по производству пороха, электродетонаторов, химических реактивов. Задача России на данный момент – выбить эти мощности, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские военные нанесли ряд ударов по объектам на террии этого города в Сумской области.

    «В Шостке расположено множество промзон оборонного характера. Именно на местных предприятиях начинался выпуск выстрела к подствольным гранатометам, там же расположен Шосткинский пороховой завод «Звезда» и Шосткинский завод химических реактивов. Когда-то там производили фотопленку, однако потом производство было свернуто. При этом станки и оборудование до сих пор имеется», – перечисляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.  

    Также на территории населенного пункта находится завод «Импульс» – единственное на подконтрольной ВСУ территории предприятие по выпуску электродетонаторов. «Другими словами, этот небольшой город в Сумской области, по сути, является крупным производственным центром», – объясняет спикер.

    «При этом город долгое время не попадал в зону боевых действий. С одной стороны, это привело к тому, что противник не пытался превратить его в укрепрайон. Но с другой стороны – там есть немало защитных сооружений ввиду обилия промзон», – добавляет эксперт.

    Он также указал, что ранее российские войска наносили удары по заводу «Импульс». «Но надо понимать, что территории там большие, поэтому, когда выясняется, что еще не все добили, удары периодически повторяются», – поясняет аналитик.

    Вместе с тем, Шостка имеет значение не только с точки зрения промышленности, но и с точки зрения создания зоны безопасности вдоль российской границы.  «Поэтому главная задача есть, – это выбить производство в Шостке. Но, повторюсь, это будет очень непросто. Тем более, что у противника в населенном пункте есть некоторое количество средств ПВО. Впрочем, противовоздушная оборона у ВСУ дырявая, и Шостка в этом смысле – не исключение», – заключил Онуфриенко.

    В понедельник в населенных пунктах Сумы и Шостка были нанесены удары по транспортным и логистическим объектам, что затруднило поставки военной техники для ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «в первую очередь основное внимание уделяется дестабилизации цепочки поставок. Повторные удары по Сумам и Шостке – ключевым транспортным и логистическим узлам на севере – направлены на нарушение поставок военной техники, боеприпасов, повреждение железнодорожных узлов, складов и промзон, возможностей ВСУ для быстрой переброски ресурсов».

    В пятницу также сообщалось об ударах по Шостке. Тогда Лебедев указывал: «Шостка (Сумщина), Харьковщина и Днепропетровщина – координированные взрывы, направленные на подготовительные базы и позиции ВСУ. Есть серьезные попадания по частям резерва...».

    Кроме того, в конце июля, среди прочего, удары снова пришлись по Шостке. Тогда же была информация о повреждении в населенном пункте объекта инфраструктуры.

    Примечательно, что в середине июня Лебедев рассказывал об уничтожении в районе города распределительного пункта подразделений ВСУ и базы иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    12 августа 2025, 00:26 • Новости дня
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    На Украине подтвердили прорыв российских войск на 11 км под Добропольем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы России расширили контроль над территориями восточнее Доброполья в ДНР, заняли ключевые населенные пункты и закрепляются на новых позициях.

    Продвижение российских войск восточнее Доброполья и на север от Покровска зафиксировано, передает украинское издание «Страна». Сообщается о прорыве обороны ВСУ в районе Доброполья на глубину свыше 11 километров. Российские силы вошли в Кучерев Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление для дальнейших операций и закрепляются в Веселом.

    Одновременно российские подразделения продвигаются к трассе Доброполье – Краматорск, занимая Нововодяное и Петровку. Украинские источники пишут, что трасса Доброполье – Краматорск уже перерезана.

    Положение осложняется нехваткой украинских резервов и недостаточным укомплектованием новых укреплений в районе Золотого Колодца и Шахового, которые могут быть заняты российской армией. Украинские военные эксперты не исключают, что  в такой ситуации «Доброполье упадет быстрее Покровска».

    Военный эксперт, автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев подчеркнул, что прорыв произошел в неожиданном для ВСУ месте, а оборона дронами украинской стороны быстро теряет эффективность при увеличении глубины наступления. По его словам, подобные атаки на нескольких участках фронта способны вызвать коллапс обороны ВСУ из-за нехватки резервов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы в районе Красноармейска продвинулись более чем на 18 километров в сторону города, что позволяет перерезать важную линию снабжения украинских войск. В районе Красноармейска бойцы ВС России с севера берут украинские подразделения в оперативное окружение, усложняя снабжение войск Киева на этом направлении.

    11 августа 2025, 20:37 • Новости дня
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    Трамп выразил недовольство позицией Зеленского по вопросу уступки территорий
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп выразил обеспокоенность позицией Владимира Зеленского по вопросам территориального обмена.

    По словам Трампа, он хорошо ладит с Зеленским, но не согласен с его действиями в отношении конфликта на Украине, передает ТАСС. «Очень глубоко не согласен. Этой войны не должно было быть. Ее бы не было», – заявил он.

    Трамп заявил, что его беспокоят слова Зеленского о необходимости одобрения территориальных изменений в соответствии с украинской Конституцией. «Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну и всех убить, но ему нужно одобрение для обмена территориями. Поскольку будут некоторые обмены территориями», – сказал президент США.

    Ранее Трамп заявил о возможном обмене территориями при разрешении конфликта на Украине.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта.

    Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что урегулирование конфликта на Украине может предусматривать обмен территориями.

    11 августа 2025, 20:46 • Новости дня
    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России

    Эксперты РОЦИТ раскрыли новые схемы автомошенников с дипфейками и подделкой писем

    Эксперты раскрыли новые схемы автомобильных мошенников в России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владельцы автомобилей в России становятся жертвами все более изощренных мошеннических схем, включая фальшивые письма, звонки и цифровые автоподставы.

    Эксперты РОЦИТ рассказали о новых приемах мошенников, которые все чаще используют цифровые технологии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Злоумышленники рассылают поддельные письма от ГИБДД, где используют реальные персональные данные владельцев и предлагают оплатить штраф или задолженность. В письмах содержатся вредоносные ссылки, переход по которым может привести к краже данных банковских карт или установке программ для слежки и доступа к личной информации.

    В Петербурге зафиксирован случай, когда пенсионерка лишилась 800 тыс. рублей, поверив телефонному звонку с сообщением о ДТП с ее дочерью. Женщина лично передала деньги мошеннице, поверив в срочность ситуации. Следствие установило, что звонок был частью сложной схемы психологического давления.

    С развитием искусственного интеллекта мошенники начали использовать дипфейки: создаются видео- и аудиозаписи, имитирующие сотрудников ГАИ или страховых компаний. Такие «сотрудники» могут убеждать установить вредоносные приложения или перевести деньги якобы за оформление страхового полиса. В дальнейшем преступники смогут взламывать умные транспортные системы, получать данные о маршрутах и блокировать двери авто.

    Эксперты советуют проверять все уведомления только через официальные сайты и приложения. Не стоит переходить по подозрительным ссылкам, передавать деньги и устанавливать программы по требованию незнакомцев. При общении с «сотрудниками» по телефону рекомендуется самостоятельно перезванивать в организацию по официальному номеру.

    11 августа 2025, 19:23 • Новости дня
    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами

    В Петербурге запретили иностранцам работать в сфере курьерской доставки

    В Петербурге мигрантам запретили работать курьерами
    @ Валентин Егоршин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете найма иностранных граждан в курьерских службах города.

    Постановление, подписанное Бегловым, вносит изменения в существующий документ от 28 июля 2025 года и расширяет список сфер, где работодателям запрещено нанимать иностранных граждан на основании патентов, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу администрации Петербурга.

    Помимо ранее введенных ограничений для такси, теперь запрет распространяется и на курьерские услуги, включая доставку еды, курьерскую деятельность с использованием транспорта и прочие аналогичные услуги.

    Власти отмечают, что новые меры направлены на борьбу с теневым трудоустройством, повышение качества и безопасности услуг, а также на создание дополнительных рабочих мест для россиян, в том числе для молодежи и студентов. Для адаптации бизнеса предусмотрен переходный период продолжительностью три месяца, чтобы компании могли скорректировать кадровую политику и соответствовать новым требованиям законодательства.

    Ранее Минтруд запретил наем мигрантов-медиков и водителей без знания русского языка.

    11 августа 2025, 20:29 • Новости дня
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    Актера Щербакова госпитализировали после падения
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Актер Борис Щербакова госпитализировали с переломом шейки бедра. О случившемся сообщил сын актера Василий.

    По словам Василия, его отец получил травму после несчастного случая в быту. «Упал на ровном месте», – рассказал Василий, передает телеканал «Звезда».

    Напомним, 7 декабря жена Щербакова сообщила, что он находится в больнице с ушибом и легким повреждением скулы. Сын также уточнял, что повреждения носят в основном косметический характер, и его отец скоро поправится.

    Его сын Василий добавил, что Щербаков выздоравливает после операции, а слухи о его пневмонии не соответствуют действительности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бориса Щербакова перевели из НИИ Склифосовского в другую клинику, после чего он был прооперирован в связи с проблемами со здоровьем. Ранее актер сам рассказал о своем состоянии после сердечного приступа, подчеркнув важность своевременной медицинской помощи.

    11 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Взрыв произошел на заводе US Steel в США

    При взрыве на заводе US Steel в США пострадали несколько человек

    Взрыв произошел на заводе US Steel в США
    @ ABC Affiliate WTAE/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на предприятии US Steel в Клэртоне, штат Пенсильвания, несколько сотрудников получили травмы, сообщил телеканал CBS News.

    Взрыв на предприятии американской компании US Steel в городе Клэртоне произошел около 11:00 по местному времени, передает ТАСС.

    В результате происшествия несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Подробности о характере их ранений пока не уточняются.

    Сообщается, что региональные службы экстренного реагирования прибыли к месту происшествия сразу после первых сигналов о случившемся. На данный момент спасатели продолжают работать на территории завода.

    Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил, что все необходимые силы и средства задействованы для оказания помощи пострадавшим.

    Ранее на западе США взрыв разрушил здание завода Northrop Grumman, который производит ракетные двигатели.

    На юге Британии загорелся завод исторических автомобилей.

    12 августа 2025, 00:47 • Новости дня
    Стало известно о ежемесячных переводах 50 млн долларов окружением Зеленского в ОАЭ

    Турецкая газета Aydinlik раскрыла ежемесячные переводы окружения Зеленского в ОАЭ

    Стало известно о ежемесячных переводах 50 млн долларов окружением Зеленского в ОАЭ
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Турецкое издание Aydinlik сообщило, что соратники Владимира Зеленского ежемесячно отправляют крупные суммы на счета компаний в ОАЭ, связанных с Андреем Гмыриным.

    Газета Aydinlik отметила, что приближенные Владимира Зеленского переводят около 50 млн долларов ежемесячно на счета двух компаний в ОАЭ, связанных с бывшим советником главы Фонда госимущества Украины Андреем Гмыриным, передает ТАСС.

    В публикации впервые приводятся номера расчетных счетов, на которые отправляются эти средства. При этом издание не предъявило копии документов, подтверждающих сами банковские переводы.

    Газета ссылается на украинские СМИ, отмечая, что семья Гмырина приобрела недвижимость в Дубае на сумму более 14 млн долларов в 2021–2023 годах. В мае 2021 года были зарегистрированы компании Gmyrin Family Holding и GFM Investment Group, на счета которых, по информации Aydinlik, поступают переводимые средства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расследования Национального антикоррупционного бюро Украины могут повлиять на будущие президентские выборы в стране.

    Фигурантами дела о закупке дронов и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам стали депутат, чиновники и военнослужащие на Украине. Скандал с передачей контроля над НАБУ и САП генпрокурору Украины может стоить Владимиру Зеленскому власти.

    12 августа 2025, 11:00 • Новости дня
    Ветеран СВО сравнил панику «Азова» с праздничным фейерверком

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эмоции боевиков «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) вызвали у российских военных чувство праздника, сравнимое с фейерверком, отметил участник СВО Евгений Рассказов.

    Ветеран СВО Рассказов с позывным Топаз заявил о панических настроениях в рядах «Азова», передает «Лента.ру».

    Топаз опубликовал скриншот поста командира «Азова» Богдана Кротевича, участвовавшего в боях за «Азовсталь». Кротевич обратился к Владимиру Зеленскому и сообщил о тяжелом положении ВСУ в районе Константиновки, Краматорска и Дружковки.

    Боец подчеркнул, что нет ничего приятнее, чем слышать «скулеж врага», который, по его словам, по достоинству оценил действия российских военных.

    «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» – их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» – написал Рассказов.

    Ранее в городе Краматорск в ДНР ликвидировали медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого сообщалось, что внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    12 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    NYT: В результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли не менее 12 иностранных наемников, включая граждан США, Дании, Колумбии и Тайваня, сообщает The New York Times.

    В результате российского ракетного удара по учебному лагерю под Кропивницким погибли как минимум 12 иностранных военнослужащих, в том числе американцы, датчане, колумбийцы и тайваньцы, сообщает The New York Times. По словам очевидцев, удар пришелся по столовой лагеря в момент обеда. Украинские военные подтвердили потери, но не раскрыли детали.

    «Взрыв был самым громким, что я слышал, вокруг летели обломки, деревья тряслись», – заявил выживший американский наемник.

    Он сообщил, что после удара увидел не менее 15 погибших и более 100 раненых. По его словам, сдетонировал и склад боеприпасов, что усугубило разрушения и привело к новым жертвам.

    Иностранные солдаты служат как в регулярных частях ВСУ, так и в двух международных легионах, подчиненных украинской армии и разведке. Многие из последних рекрутов прибыли из Южной Америки, в частности Колумбии, привлекаемые зарплатой от одной до почти 2 тыс. долларов в месяц, с возможными премиями до 3 тыс. долларов. Российская сторона также использует наемников из других стран, пишет NYT.

    В июле удар стал одним из самых смертоносных для иностранных бойцов на Украине с начала спецоперации. Ранее жалобы на слабую безопасность и массовое пребывание солдат на общих обедах уже звучали. Призыв к расследованию звучит и после недавней атаки: сбор бойцов вне укрытий признан риском.

    Один из выживших американских бойцов признался, что не ожидал погибших именно на тренировке: его мотивировало желание помочь, но масштаб трагедии оказался неожиданным. Расследование инцидента продолжается, украинская сторона не раскрывает точную численность погибших и раненых.

    Ранее ВСУ заявили, что в результате ночного ракетного удара по учебному центру сухопутных войск на Украине погиб один военный, а более 20 получили ранения и акубаротравмы.

    До этого глава ВСУ Александр Сырский распорядился изменить систему обучения военных и максимально перевести учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    11 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном

    Баку и Ереван отказались от территориальных претензий и применения силы

    Опубликован текст мирного соглашения между Баку и Ереваном
    @ Mark Schiefelbein/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Азербайджана впервые обнародовало текст парафированного мирного соглашения между Баку и Ереваном.

    Проект документа состоит из 17 пунктов и был опубликован на официальном сайте ведомства, передает ТАСС. В соглашении указано, что Азербайджан и Армения отказываются от каких-либо территориальных претензий друг к другу. Отмечается, что стороны обязуются не использовать силу против друг друга.

    В проекте также говорится, что на границе между Азербайджаном и Арменией не будет находиться военных формирований третьих стран. Делимитация государственной границы будет проведена на основе отдельного двустороннего соглашения.

    Ранее в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об установлении мира между Арменией и Азербайджаном.

    Спикер МИД России Мария Захарова напомнила о ключевой роли России в нормализации отношений Баку и Еревана.

    12 августа 2025, 09:54 • Новости дня
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного сотрудника Минобороны
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ФСБ задержала подозреваемого, который планировал подорвать 60 кг взрывчатки в автомобиле, чтобы убить высокопоставленного сотрудника Минобороны, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

    Подозреваемым оказался гражданин России и Украины 1989 года рождения, его завербовали украинские спецслужбы, ему присвоили псевдоним «Ворон», указало ведомство, передает ТАСС.

    Мужчина действовал по инструкциям, полученным через мессенджер Telegram.

    Агент изготовил самодельное взрывное устройство и поместил более 60 кг взрывчатки в автомобиль. Злоумышленник планировал припарковать заминированную машину рядом с местом предполагаемого прохода высокого чина Минобороны и привести устройство в действие. Его задержали на трассе М-4 по пути к месту совершения преступления.

    Задержанный дал признательные показания. Он заявил, что сотрудничал со спецслужбами киевского режима. Ему предложили избежать мобилизации в вооруженные силы Украины в обмен на совершение теракта.

    Ранее ФСБ сообщала, что украинские спецслужбы заставили пятерых российских пенсионерок принять участие в покушениях на российских военных, одну из бомб замаскировали под набор шахмат.

    Также ФСБ пресекла заговор с использованием оружия и взрывчатки, доставленных с беспилотника для покушения на руководителя оборонного предприятия в Белгороде.

    Еще раньше ФСБ задержала в Ростове-на-Дону гражданина одной из стран Центральной Азии, причастного к подготовке теракта против высокопоставленного военного.

    12 августа 2025, 00:10 • Новости дня
    Россия и Бразилия договорились о координации перед угрозой санкций США

    Tекст: Денис Тельманов

    Финансово-экономическое взаимодействие между Россией и Бразилией будет координироваться на фоне возможного введения ограничений со стороны США.

    Бразилия заключила с Россией меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества после угрозы вторичных санкций или пошлин со стороны США, передает ТАСС. Документ предполагает установление регулярного двустороннего экономического и финансового диалога между странами.

    Как отмечается в официальном вестнике Бразилии, меморандум о взаимопонимании ориентирован на координацию аспектов взаимодействия в сфере финансов и экономики. Таким образом, стороны намерены создать постоянную платформу для обсуждения и решения экономических вопросов.

    Ранее власти США предупреждали партнеров России, включая Бразилию, о возможном применении вторичных санкций и дополнительных таможенных пошлин в случае продолжения торговых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бразилии готовятся к возможным ограничениям со стороны США из-за закупок российского дизельного топлива и удобрений. Президент Бразилии Лула да Силва собирается провести переговоры с лидерами Индии и Китая по координации ответа БРИКС на новые торговые пошлины США.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным о развитии двусторонних отношений. Американская администрация приняла решение о продлении отсрочки по пошлинам против Китая еще на три месяца.

