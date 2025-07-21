Команды из 79 регионов России примут участие в заочном этапе «Семейной зарницы»

Tекст: Дарья Григоренко

Заочный этап «Семейной зарницы» стартует 22 июля, участие в нем примут 79 семейных команд из разных регионов страны. Организаторы проекта – Движение Первых, государственный фонд «Защитники Отечества», движение «Юнармия» и центр «Воин». Цель мероприятия – патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, укрепление семейных и традиционных ценностей, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отборочный этап завершится 21 июля, его прошли 420 семей, которые соревновались в знании истории России, сборке и разборке автомата, преодолении полосы препятствий, управлении беспилотниками и других дисциплинах. Заочный тур пройдет онлайн и будет включать творческое задание – видеовизитку, а также интеллектуальное тестирование на знание истории и основ российской государственности. В финал выйдут 24 команды из разных федеральных округов.

«Семейная зарница» – это масштабный проект, направленный на патриотическое воспитание, укрепление традиционных ценностей, передачу знаний от старшего поколения младшему. Участникам нужно будет продемонстрировать не только физическую подготовку, но и кругозор, смекалку, творческие навыки. Важно, что наставниками команд станут ветераны специальной военной операции, которые, как никто другой, понимают ценность взаимовыручки, поддержки, командной работы. Уверена, что такой формат известной игры окажется очень популярным и востребованным», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Всероссийская игра «Семейная зарница» – это часть большой работы крупнейших общественных объединений России по развитию военно-патриотического воспитания в нашей стране. Она призвана поддержать формирование сообщества, объединяющего разные поколения российских семей, для воспитания детей и молодежи в духе уважения воинских традиций нашей армии. Участниками заочного этапа станут семьи из 79 регионов страны, а наставниками финалистов – ветераны специальной военной операции, отобранные фондом «Защитники Отечества», – отметил Герой России, участник президентской программы «Время героев», председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

В каждой команде по четыре человека: двое взрослых, состоящих в официальном браке, и двое подростков от 12 до 16 лет. Финалистов будут готовить ветераны боевых действий, прошедшие специальный отбор.

Среди региональных победителей – команда «Юный разведчик» из Дмитрова, которая представит Московскую область. В Донецкой народной республике победила семья Новиковых, а в Северной Осетии – семья Шабровых. Оба семейных коллектива продемонстрировали сплоченность и высокие результаты в испытаниях.

Заочный этап завершится 10 августа, после чего начнется подготовка финалистов. Проведение «Семейной зарницы» в Год защитника Отечества и идея сделать игру ежегодной предложила Анна Цивилева, инициативу поддержал президент России Владимир Путин.