Россия и Китай нарастили торговлю продукцией АПК

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала правительства, экспорт российской продукции в Китай за этот же период увеличился на 10%.

Основу российских поставок в Китай составляют масла подсолнечника и рапса, ракообразные и мороженая рыба, мясо, а также другие категории товаров. Отмечается, что стороны продолжают работу по расширению ассортимента, имеющего доступ к китайскому рынку, включая новые виды животной и растительной продукции.

«Мы заинтересованы в дальнейшем увеличении товарооборота и готовы существенно нарастить поставки продукции в КНР. Россия может предложить потребителям Китая широкий ассортимент товаров, пользующихся международным признанием. Наша продукция соответствует самым строгим стандартам качества и безопасности пищевых продуктов. Уверена, что она поможет диверсифицировать продовольственный рынок Китая и удовлетворить растущий потребительский спрос», – заявила глава Минсельхоза Оксана Лут.

В ходе визита подписаны два меморандума о взаимопонимании между Тимирязевской академией, Китайским и Пекинским сельскохозяйственными университетами. Документы предусматривают совместные образовательные программы, академическую мобильность, обмен научными наработками и проведение стажировок.

Инженерный колледж Китайского сельскохозяйственного университета и Институт механики и энергетики Тимирязевской академии договорились о создании научно-исследовательского центра по интеллектуальной сельскохозяйственной технике и точному земледелию. Ключевыми направлениями станут разработки в сфере интеллектуальной сельхозтехники, технологий переработки продукции, точного земледелия и возобновляемой энергетики.

В июне президент России Владимир Путин сообщил, что товарооборот России и Китая достиг новой рекордной отметки.