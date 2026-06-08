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Матч Дании с Украиной завершился досрочно после обморока футболиста Эриксена
Товарищеский матч сборных Дании и Украины в Оденсе завершили досрочно на 65-й минуте после потери сознания футболистом Кристианом Эриксеном.
Встреча национальных команд Дании и Украины в Оденсе была досрочно остановлена на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».
Полузащитник датчан Эриксен, вышедший в стартовом составе, внезапно потерял сознание, после чего арбитр принял решение завершить матч.
Позднее Датский футбольный союз сообщил, что Эриксен пришел в себя. В публикации уточняется, что состояние полузащитника оценивается как удовлетворительное.
В карьере Эриксена уже случались серьезные проблемы со здоровьем. В 2021 году во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии полузащитник перенес остановку сердца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сборную Украины по футболу обокрали перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции в Испании.