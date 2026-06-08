Матч Дании с Украиной завершился досрочно после обморока футболиста Эриксена

Tекст: Антон Антонов

Встреча национальных команд Дании и Украины в Оденсе была досрочно остановлена на 65-й минуте при счете 2:1 в пользу хозяев, передает РИА «Новости».

Полузащитник датчан Эриксен, вышедший в стартовом составе, внезапно потерял сознание, после чего арбитр принял решение завершить матч.

Позднее Датский футбольный союз сообщил, что Эриксен пришел в себя. В публикации уточняется, что состояние полузащитника оценивается как удовлетворительное.

В карьере Эриксена уже случались серьезные проблемы со здоровьем. В 2021 году во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии полузащитник перенес остановку сердца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте сборную Украины по футболу обокрали перед полуфиналом стыкового турнира европейской квалификации чемпионата мира 2026 года против команды Швеции в Испании.