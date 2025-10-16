Жительницу Тюмени обвинили в мошенничестве на суррогатном материнстве

В Крыму задержали жительницу Тюмени за мошенничество на суррогатном материнстве

Tекст: Анна Безрукова

По данным Волк, в 2024 году в полицию Симферополя обратился местный житель. Он рассказал, что они с женой, решив обратиться к суррогатной матери, перевели подозреваемой на подготовительный этап более 340 тыс. руб. Аферистка получала деньги якобы для оплаты анализов и на иные расходы и даже присылала чеки. Но позже оказалось, то платежные документы были фальшивыми, уточнила Волк в Telegram-канале.

Как удалось установить оперативникам, ранее тюменка действительно оказывала такого рода услуги. Посредством мессенджеров или соцсетей она связывалась с потенциальными клиентами и просила перевести деньги на медицинское обследование, а затем на проезд к месту проживания биородителей. Но перед приездом заявляла им о наличии противопоказаний к процедуре переноса эмбриона и пропадала.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, аналогичные дела были возбуждены и в других регионах, сейчас их объединили в одно, уточнила Волк.

По ее словам, были опрошены 20 семей, которые переводили аферистке деньги. Подозреваемая сейчас находится под домашним арестом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в России задержали минчанку по делу о крупном мошенничестве. В Адыгее участников преступной группы осудили за мошенничество с маткапиталом.