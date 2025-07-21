В России задержали минчанку по делу о крупном мошенничестве

Правоохранители России задержали в Москве минчанку с похищенными деньгами

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники правоохранительных органов России совместно с белорусскими коллегами задержали в Москве жительницу Минска, подозреваемую в участии в крупной мошеннической схеме, передает ТАСС. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

Жертвой мошенников стал 45-летний житель Минского района. Его обманом убедили передать почти 500 тыс. рублей мошеннице, выступавшей в роли курьера. Мужчине позвонил якобы сотрудник оператора связи и выманил персональные данные, а затем лжеследователь сообщил, что на его имя оформляются кредиты для финансирования незаконных организаций.

Потерпевшему предложили «задекларировать» сбережения, и он передал деньги приехавшей женщине. По данным МВД, после получения наличных 49-летняя минчанка попыталась вывезти их в Москву, но не успела передать посреднику – ее задержали благодаря взаимодействию российских и белорусских силовиков.

Во время допроса женщина призналась, что сама ранее была жертвой аналогичной схемы, а затем согласилась сотрудничать с мошенниками. В Белоруссии против нее возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России выявили самые частые схемы мошенничества, среди которых – фишинг, звонки от «банковских сотрудников» и поддельные сервисы доставки.

ВТБ отметил рост популярности мошеннических схем, связанных со «списанием долгов», когда злоумышленники обещают помощь в аннулировании задолженности за деньги.

Между тем власти рассматривают инициативу по созданию единой базы биометрических данных телефонных мошенников для повышения эффективности борьбы с подобными преступлениями.