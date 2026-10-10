Певица Приходько назвала навязывание украинского языка манипуляцией

Певица Приходько отказалась говорить на украинском языке из-за манипуляций

Tекст: Вера Басилая

«Кому это было надо, я не знаю. Но это сработало: поругались между собой все, кто раньше дружил годами… Я уважаю украинский язык, но разговариваю вот так, потому что я не ведусь на политические манипуляции и участвовать в них я не хочу», – заявила Приходько.

Певица добавила, что уважает украинский язык как государственный, однако не приемлет притеснения русскоязычных граждан страны, передает РИА «Новости».

В апреле концерт Приходько в Черновцах был отменен после ее поста в соцсети на русском языке. В сентябре 2025 года певица также подверглась критике на Украине из-за поздравления мужа с годовщиной свадьбы на русском языке.

В 2019 году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий граждан использовать его во всех сферах жизни. В декабре 2023 года был принят закон о нацменьшинствах, ужесточающий ограничения на использование русского языка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду во Львове отменили концерт украинского комика за поддержку русского языка.

Во вторник власти Одессы наказали чиновников за использование русского языка.

Президент Владимир Путин указал на запрет русского языка на Украине.