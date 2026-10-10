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Иран сообщил о развертывании 50 воинских подразделений на границах
Более 50 воинских подразделений Ирана развернули на границах
Более 50 боевых подразделений и формирований по обеспечению сухопутных войск армии Ирана остаются на границах страны для отражения возможного вторжения, заявил командующий сухопутными войсками иранской армии Али Джаханшахи.
Иранские сухопутные войска продолжают удерживать на границах государства более 50 боевых формирований и подразделений обеспечения для защиты от возможного вторжения. «Войска до сих пор остаются на своих позициях», – заявил командующий сухопутными войсками иранской армии генерал Али Джаханшахи, передает ТАСС со ссылкой на агентство Fars.
Развертывание группировки началось на фоне конфликта с США и Израилем в конце февраля. В настоящий момент на северо-западе, западе, юго-западе, а также на востоке и юго-востоке Ирана несут службу мобильные бригады, силы быстрого реагирования, бронетанковые и механизированные части. Кроме того, границы прикрывают артиллерия, инженерные и ракетные войска, а также расчеты беспилотной авиации.
Технику, боеприпасы и личный состав приходилось перебрасывать по ночам из-за постоянной угрозы атак вражеских самолетов и беспилотников, пояснил военачальник. Он добавил, что масштабное усиление рубежей оказалось эффективным и позволило сдержать попытки проникновения противника на территорию страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Президент Ирана поблагодарил российского лидера за позицию по этому вопросу.