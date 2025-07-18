ВТБ рассказал о популярных схемах мошенничества со списанием долгов

ВТБ выявил схемы с фиктивными банкротствами и мошенничеством антиколлекторов при списании долгов

Tекст: Мария Иванова

Специалисты ВТБ выявили наиболее распространенные мошеннические схемы, связанные со списанием долгов, передает РИА «Новости».

В банке отмечают, что одна из самых популярных уловок – предложение принять участие в несуществующих программах по списанию задолженностей. «Мошенники могут звонить людям от имени государственных органов или банков и убеждать, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги», – рассказали в ВТБ.

Жертвам таких схем предлагают оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от суммы кредита, и предоставить личные данные. В результате клиенты не только лишаются денег, но и рискуют стать жертвами оформления новых кредитов на свое имя, уточняет пресс-релиз банка.

Еще одна схема – работа недобросовестных «антиколлекторов», которые обещают законно аннулировать все долги или признать кредитные договоры недействительными. Для этого они ссылаются на несуществующие лазейки в законе и просят крупную предоплату, после чего исчезают, оставляя клиента с фиктивными документами и ухудшившимися отношениями с банками.

Кроме того, мошенники используют фальшивые сайты, имитирующие официальные сервисы по ускоренному банкротству. С их помощью они собирают дополнительную плату и личные сведения, которые затем используют для оформления новых кредитов на имя пострадавших.

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин подчеркнул, что и банки, и государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Он посоветовал всегда проверять информацию через официальные каналы и обращаться напрямую в банк для выбора безопасного и легального решения проблем с долгами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее были a href="https://vz.ru/news/2025/7/16/1345713.html">названы основные схемы мошенничества, среди которых лидируют телефонные и интернет-обманы.

МВД обратило внимание на признаки вредоносного программного обеспечения, к ним относятся неожиданные всплывающие окна и самопроизвольная установка приложений.

Между тем депутаты предложили обязать операторов связи бесплатно блокировать контакты мошенников для повышения безопасности граждан.