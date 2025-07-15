Мы можем получить ужасный атомный мир, где ядерное оружие превращается из лучшего инструмента предотвращения войны в стимул для ее начала. А все потому, что Соединенные Штаты и их союзники сами, своими руками, разрушают режим нераспространения.4 комментария
Депутаты предложили обязать операторов бесплатно блокировать мошенников
Депутаты Госдумы предложили закрепить в законе бесплатную автоматическую защиту телефонных абонентов от мошенничества, сохранив при этом возможность отказаться от сервиса.
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление абонентам сервисов фильтрации мошеннических звонков и сообщений, узнал «Коммерсантъ».
Авторы инициативы – представители «Справедливой России – За правду» – отмечают, что мера направлена на противодействие растущей угрозе телефонного и сетевого мошенничества.
В пояснительной записке приводятся данные Банка России о том, что каждый третий россиянин сталкивался с финансовым обманом, а доля активировавших фильтры абонентов – лишь 20%.
По данным Kaspersky Who Calls, с января по март 2025 года 43% абонентов получили подозрительные звонки, а число мошеннических вызовов через мессенджеры выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.
В документе подчеркивается, что инициатива обеспечит защиту большинства пользователей без дополнительных расходов и создаст предпосылки для единого технического стандарта антифрод-сервисов.
Операторы связи оценили законопроект скептически, так как считают, что необходимо дождаться результатов уже внедряемых решений и совместных проектов с Минцифры, включая создание комплексной ГИС «Антифрод».
Представители компаний напомнили, что некоторые бесплатные инструменты для фильтрации и маркировки подозрительных вызовов уже работают у всех крупных операторов.
Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников с использованием антифрод-платформ.