Депутаты предложили обязать операторов бесплатно блокировать мошенников

Tекст: Ирма Каплан

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатное предоставление абонентам сервисов фильтрации мошеннических звонков и сообщений, узнал «Коммерсантъ».

Авторы инициативы – представители «Справедливой России – За правду» – отмечают, что мера направлена на противодействие растущей угрозе телефонного и сетевого мошенничества.

В пояснительной записке приводятся данные Банка России о том, что каждый третий россиянин сталкивался с финансовым обманом, а доля активировавших фильтры абонентов – лишь 20%.

По данным Kaspersky Who Calls, с января по март 2025 года 43% абонентов получили подозрительные звонки, а число мошеннических вызовов через мессенджеры выросло в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом 2024 года.

В документе подчеркивается, что инициатива обеспечит защиту большинства пользователей без дополнительных расходов и создаст предпосылки для единого технического стандарта антифрод-сервисов.

Операторы связи оценили законопроект скептически, так как считают, что необходимо дождаться результатов уже внедряемых решений и совместных проектов с Минцифры, включая создание комплексной ГИС «Антифрод».

Представители компаний напомнили, что некоторые бесплатные инструменты для фильтрации и маркировки подозрительных вызовов уже работают у всех крупных операторов.

Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил разработать механизм для блокировки входящих звонков от мошенников с использованием антифрод-платформ.