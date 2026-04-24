Мирошник назвал данные ООН по жертвам атак ВСУ чудовищной ложью

Tекст: Вера Басилая

По словам Мирошника, данные, предоставленные Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком о количестве гражданских лиц, пострадавших от атак Киева, являются «чудовищной ложью», передает ТАСС.

«Эта жуткая статистика игнорируется и всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников», – отметил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, Тюрк указал, что в 2025 году пострадали менее 3 тыс. гражданских, причем 95% из них находились на территории, контролируемой Киевом, но, как отметил Мирошник, в реальности только на территории России в 2025 году были ранены более 6 тыс. человек и погибли свыше тысячи.

Мирошник подчеркнул, что подобная «ложь» преследует конкретные цели: она создает для Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности и позволяет западным чиновникам оправдывать перед своими налогоплательщиками продолжение финансирования Киева, а не развитие собственных государств. Он также привел обобщенные данные: с февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали уже 27 тыс. 872 мирных жителя, из них погибли более восьми тысяч, а именно: 8012 человек.

Дипломат отметил, что подобная статистика практически не отражается в западных докладах и публичных заявлениях, что способствует искажению картины происходящего на Украине. По его словам, эта информация замалчивается или преподносится в выгодном для Киева свете международными организациями.

Также, по словам Мирошника, только за первые 90 дней 2026 года от действий киевского режима пострадали минимум 1725 мирных жителей, из которых 266 погибли и 1459 получили ранения. Среди пострадавших числятся 71 ребенок, семеро из которых погибли. Мирошник подчеркнул, что Киев демонстрирует явное стремление к эскалации атак на гражданское население и сознательное ухудшение гуманитарной ситуации.

Ранее Мирошник заявил, что с начала 2026 года в результате ударов ВСУ погиб 71 человек.

В 2024 году от действий украинских вооруженных формирований пострадали минимум 5399 россиян.