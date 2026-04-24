Мирошник назвал данные ООН по жертвам атак ВСУ «чудовищной ложью»
Мирошник назвал данные ООН по жертвам атак ВСУ чудовищной ложью
Сведения верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка о числе пострадавших от атак украинских войск являются «чудовищной ложью», заявил посол по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По словам Мирошника, данные, предоставленные Верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком о количестве гражданских лиц, пострадавших от атак Киева, являются «чудовищной ложью», передает ТАСС.
«Эта жуткая статистика игнорируется и всячески замалчивается или искажается западниками, в том числе и при помощи ооновских чиновников», – отметил Мирошник.
Дипломат подчеркнул, Тюрк указал, что в 2025 году пострадали менее 3 тыс. гражданских, причем 95% из них находились на территории, контролируемой Киевом, но, как отметил Мирошник, в реальности только на территории России в 2025 году были ранены более 6 тыс. человек и погибли свыше тысячи.
Мирошник подчеркнул, что подобная «ложь» преследует конкретные цели: она создает для Владимира Зеленского иллюзию безнаказанности и позволяет западным чиновникам оправдывать перед своими налогоплательщиками продолжение финансирования Киева, а не развитие собственных государств. Он также привел обобщенные данные: с февраля 2022 года от действий ВСУ пострадали уже 27 тыс. 872 мирных жителя, из них погибли более восьми тысяч, а именно: 8012 человек.
Дипломат отметил, что подобная статистика практически не отражается в западных докладах и публичных заявлениях, что способствует искажению картины происходящего на Украине. По его словам, эта информация замалчивается или преподносится в выгодном для Киева свете международными организациями.
Также, по словам Мирошника, только за первые 90 дней 2026 года от действий киевского режима пострадали минимум 1725 мирных жителей, из которых 266 погибли и 1459 получили ранения. Среди пострадавших числятся 71 ребенок, семеро из которых погибли. Мирошник подчеркнул, что Киев демонстрирует явное стремление к эскалации атак на гражданское население и сознательное ухудшение гуманитарной ситуации.
Ранее Мирошник заявил, что с начала 2026 года в результате ударов ВСУ погиб 71 человек.
В 2024 году от действий украинских вооруженных формирований пострадали минимум 5399 россиян.