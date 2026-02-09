Tекст: Елизавета Шишкова

«После завершения СВО наши воины, наши герои вернутся к своим семья, к работе, увлечениям. И в истории России есть немало примеров успешного вовлечения фронтовиков в мирную жизнь, в решение важнейших государственных задач», – отметила историк Елена Малышева.

По данным руководителя Национального центра исторической памяти при президенте РФ, после Великой Ответственной войны к мирной жизни вернулись около 8,5 млн фронтовиков. «Людей, прошедших тяжелейшие испытания многолетней войны. Именно они включились в реализацию масштабных проектов по восстановлению страны: поднимали промышленность и сельское хозяйство, строили города, создавали научный и инженерный задел, формировали управленческие и трудовые элиты, осваивали новые территории», – сказала Малышева.

Она подчеркнула, что фронтовики стояли и у истоков сохранения исторической памяти о самой Великой Отечественной войне.

«Собственно, именно ветераны – фронтовики, прошедшие тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, носители эмоционального кода победителей, воспринимали решительное преодоление трудностей в мирной жизни как неразрывную борьбу за Победу», – добавила историк.

По ее словам, поэтому неудивительно, что вслед за победой в войне последовали дальнейшие победы – покорение космоса, успешная реализация атомного проекта, прорыв в области энергетических систем и др. «Все это стало символами страны, определившими ее позицию мирового лидера», – подчеркнула Малышева.



История знает множество примеров фронтовиков, которые после войны сыграли ключевую роль в развитии страны. В их числе скульптор Евгений Вучетич, который после начала Великой Отечественной войны стал рядовым в московском народном ополчении, был пулеметчиком и командиром батальона. Именно он создал символы Победы, без которых сегодня невозможно представить историческую память – Родина-мать на Мамаевом кургане и в Киеве, памятник Воину-освободителю в Берлине, скульптура «Перекуем мечи на орала» у здания ООН в Нью-Йорке.

Архитектор Александр Рочегов ушел добровольцем на фронт, вернувшись после ранения, участвовал в проектировании сооружений Волго-Донского судоходного канала и Цимлянского гидроузла, гостиниц «Ленинградская» в Москве и универмага «Московский», посольства России в Гаване.

Потерявший обе руки танкист Григорий Раздорский стал доктором экономических наук, профессором, воспитавшим десятки специалистов, опубликовал около 30 научных работ.

Поэт Эдуард Асадов в войну служил артиллеристом, потерял зрение в боях на Сапун-горе при освобождении Севастополя, стал голосом поколения, написав десятки книг. Фронтовики Леонид Гайдай, Станислав Ростоцкий, Владимир Этуш олицетворяли собой целую эпоху в советском кино и театре.

Напомним, что президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» затронул тему вернувшихся с войны ветеранов и провел параллель с сегодняшним днем: «Люди, которые воевали на фронтах в Великой Отечественной, вернулись, достигли выдающихся результатов и в науке, и в искусстве, и в образовании <...> А чем хуже сегодняшние наши бойцы, участники специальной военной операции?»