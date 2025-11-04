Годами социологи описывали россиян как меркантильных индивидуалистов. Но реальность оказалась глубже. В критические моменты разрозненное «население» способно мгновенно стать сплоченным народом. Этот феномен нашел подтверждение в наши дни, открыв иную духовную реальность страны на фоне СВО.3 комментария
ЕК заявила о планах начать переговоры с Украиной о членстве в ЕС до конца года
Еврокомиссия рассчитывает начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе до наступления нового года.
Еврокомиссия рассчитывает начать переговоры с Киевом о членстве в Евросоюзе до конца текущего года, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление содержится в обзоре, который Европейская комиссия обнародовала во вторник и который посвящен анализу реформ в странах-кандидатах для вступления в ЕС.
В документе отмечается: «Украина выполнила условия, необходимые для открытия кластеров: первого (основные принципы), шести по внешним отношениям и двух по внутреннему рынку». Также подчеркивается, что Еврокомиссия ожидает выполнения Киева условий по оставшимся трем кластерам и работает с Советом ЕС, чтобы обеспечить открытие всех кластеров до конца года.
Обзор регулярно подготавливается Еврокомиссией для оценки прогресса кандидатов по выполнению стандартов и обязательств, необходимых для начала официальных переговоров о вступлении в Евросоюз. На Украине усилили внимание к проведению реформ и сближению законодательства с нормами ЕС еще с момента получения статуса кандидата.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейским странам предстоит еще долго содержать Украину, которую они взяли «на поруки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал членство Украины в Евросоюзе угрозой для экономики и безопасности союза, предложив ограничиться стратегическим партнерством.