В Госдуме собрались изменить подход к домашнему заданию в школах

Госдума начнет разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию с учетом необходимости реального закрепления знаний и развития творческих навыков, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин сообщил в своем Telegram-канале , что Госдума начнет разрабатывать предложения по изменению подходов к домашнему заданию.
По его словам, тема нагрузки на школьников вызвала активную дискуссию: свыше 1,2 млн просмотров и около 9 тыс. комментариев свидетельствуют об актуальности вопроса. Анализ обратной связи показывает, что большинство участников считают нагрузку избыточной и выступают за ее снижение.
При этом обсуждаются различные предложения по изменению принципов выполнения домашних заданий. С одной стороны, речь идет о необходимости исключить формализм, в том числе использование искусственного интеллекта, специализированных программ и поиск готовых ответов в интернете.
С другой стороны, многие подчеркивают важность сохранения домашнего задания для закрепления знаний, а также для развития творческого подхода, критического мышления, самостоятельности и навыков анализа.
На основе высказанных мнений Госдума планирует сформулировать конкретные предложения по изменению ситуации с домашними заданиями.
Ранее Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах из-за чрезмерной нагрузки на учеников.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о подготовке системы для распорядка дня школьников.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что на законодательном уровне закреплены требования по нормированию нагрузки на учеников.