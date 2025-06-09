Министр Кравцов сообщил о мерах снятия чрезмерной нагрузки со школьников

Министр Кравцов: Принят приказ для исключения чрезмерной нагрузки на школьников

Tекст: Ирма Каплан

«Принят закон, который утвердил единые федеральные образовательные программы. В текущем году вступает в силу приказ № 704, который устанавливает календарно-урочное планирование. В нем закреплено, сколько часов предусмотрено для изучения того или иного предмета. Также мы нормировали количество контрольных и проверочных работ, домашних заданий», – приводит его слова сайт Минпросвещения.

Кравцов добавил, что приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все требования для исключения чрезмерной нагрузки на учеников.

«Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», – отметил министр.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать стандартизированные учебники по всем школьным предметам и запустить новые программы подготовки учителей.