Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.8 комментариев
Министр Кравцов сообщил о мерах снятия чрезмерной нагрузки со школьников
Министр Кравцов: Принят приказ для исключения чрезмерной нагрузки на школьников
Министр просвещения России Сергей Кравцов обратил внимание, что на законодательном уровне закреплены требования, направленные на нормирование нагрузки на учеников и сообщил о них на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы.
«Принят закон, который утвердил единые федеральные образовательные программы. В текущем году вступает в силу приказ № 704, который устанавливает календарно-урочное планирование. В нем закреплено, сколько часов предусмотрено для изучения того или иного предмета. Также мы нормировали количество контрольных и проверочных работ, домашних заданий», – приводит его слова сайт Минпросвещения.
Кравцов добавил, что приказ согласован с Роспотребнадзором и учитывает все требования для исключения чрезмерной нагрузки на учеников.
«Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса», – отметил министр.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России планируют создать стандартизированные учебники по всем школьным предметам и запустить новые программы подготовки учителей.