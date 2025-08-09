Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Спикер Госдумы Володин предложил обсудить отмену домашнего задания
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашнего задания в школах из-за чрезмерной нагрузки на учеников.
Володин в своем Telegram-канале предложил подписчикам обсудить возможную отмену домашнего задания для школьников.
По словам Володина, большинство депутатов Госдумы считают, что современные школьники перегружены, проводя на учебе восемь-десять часов в сутки. Он отметил, что более половины из порядка 10 тыс. комментариев, оставленных на эту тему, подтвердили наличие чрезмерной нагрузки.
Володин подчеркнул, что вопрос был направлен в правительство для рассмотрения, однако конкретных предложений по снижению нагрузки пока не выработано. Следующее обсуждение этого вопроса планируется на следующий месяц.
Особое внимание спикер Госдумы обратил на то, что современные технологии, в том числе искусственный интеллект и интернет, позволяют детям формально выполнять домашние задания, что превращает этот процесс в пустую трату времени.
Володин предложил рассмотреть возможность отмены домашних заданий и призвал родителей, педагогов и экспертов принять участие в обсуждении эффективности выполнений заданий, а также формата их проведения.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил о подготовке системы для распорядка дня школьников.
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что на законодательном уровне закреплены требования по нормированию нагрузки на учеников.