В Ростовской области при отражении атаки БПЛА на регион ранены три человека
Три мирных жителя Ростовской области в Таганроге и Бессергеневке получили ранения во время отражения атаки БПЛА в ночь на вторник, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки врага. К сожалению не обошлось без последствий. В Таганроге и Бессергеневке ранены три человека. Им оказывают помощь медики», – написал он.
Слюсарь уточнил, что в Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и в одном частном доме. Задеты и припаркованные автомобили.
Он добавил, что в промзоне загорелось складское помещение, а в Нелиновском районе в селе Петрушино – частный дом.
«В с. Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода возле частного дома. Произошло возгорание», – отметил губернатор.
Атака дронов на регион продолжается, российские военные продолжают отражать налеты дронов.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что за три вечерних часа силы ПВО уничтожили над Россией более 30 БПЛА ВСУ. В ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.