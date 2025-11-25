Шесть человек пострадали при массированной БПЛА-атаке на Краснодарский край

Tекст: Катерина Туманова

«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», – написал он.

По его словам, незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, в частном доме в селе Первореченском Динского района.

«Сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», – добавил губернатор.

Кондратьев подчеркнул, что в Новороссийске и Геленджике самая сложная ситуация.

«В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь», – уточнил он.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.