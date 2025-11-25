Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Шесть человек пострадали при массированной БПЛА-атаке на Краснодарский край
После одной из самых продолжительных массированных БПЛА-атак на регион, самая сложная обстановка – в Новороссийске и Геленджике, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
«Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах», – написал он.
По его словам, незначительные повреждения зафиксированы в домах и офисном здании Краснодара, в частном доме в селе Первореченском Динского района.
«Сейчас тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе, возгорание уже локализовано. Там же осколками поранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации», – добавил губернатор.
Кондратьев подчеркнул, что в Новороссийске и Геленджике самая сложная ситуация.
«В Новороссийске, по предварительным данным, повреждены семь многоквартирных и не менее семи частных домов. Пострадали четыре человека, сейчас им оказывают необходимую медицинскую помощь», – уточнил он.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.