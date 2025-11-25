Оперштаб сообщил о четырех пострадавших при атаках БПЛА на Новороссийск

Tекст: Катерина Туманова

«Всего по поступившей информации в настоящий момент в Новороссийске повреждения получили пять многоквартирных и два частных дома. Пострадали четыре человека», – сказано в сообщении.

В оперштабе пояснили, что по двум адресам в многоквартирных домах падение фрагментов беспилотников вызвало пожары, их ликвидируют. Повреждены также несколько квартир. Предварительно, пострадавших среди жителей домов нет.

«При падении фрагментов БПЛА на частный дом осколками поранило местного жителя, его госпитализировали для оказания помощи», – добавили там.

Еще по двум адресам ранения получили два человека, которые, несмотря на предупреждения о необходимости находиться в укрытиях, были на улице.

«Это мужчины, один из которых получил ранение средней, другой – легкой степени. Их также оперативно госпитализировали», – резюмировали в оперштабе.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, мирный житель Новороссийска пострадал при падении БПЛА на дом. Также в ночь на вторник сообщалось, что в Новороссийске дрон ВСУ повредил квартиру на 16-м этаже многоквартирного дома, а чуть позже стало известно о втором поврежденном дроном доме.