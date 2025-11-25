В Таганроге увеличилось число погибших и пострадавших от атаки БПЛА

Увеличилось число погибших и пострадавших от атаки БПЛА на Ростовскую область

Tекст: Катерина Туманова

«К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице. Глубокие соболезнования родным и близким погибших», – написал он в Telegram-канале.

Также он уточнил, что различные ранения получили десять жителей Таганрога и Неклиновского района.

«Двум из них оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее после массированной ночной БПЛА-атаки на Таганрог глава города Светлана Камбулова сообщила об одном погибшем и трех пострадавших горожанах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ночь на вторник шесть человек пострадали при массированной БПЛА-атаке на Краснодарский край. Тогда же губернатор Ростовской области сообщил, что при отражении атаки БПЛА были ранены три человека. Кроме того, госпитализация мужчины и пожар в доме стали последствиями атаки БПЛА на Кабардинку в Геленджике.