Работники спецслужб, которые предотвращают теракты и сохраняют человеческие жизни, достойны нашей благодарности и уважения. Но обожествлять государство и его спецслужбы было бы грубой ересью.
Свидетель: Боевик после теракта в «Крокусе» залез на дерево и не захотел слезать
Проходящий свидетелем по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» правоохранитель заявил, что одного из исполнителей после погони пришлось снимать с дерева, сообщил неназванный участник процесса.
Террорист убежал в лес и залез на дерево, его пришлось пилить, поскольку боевик сам слезать отказывался, сказал свидетель, передает РИА «Новости».
Также сотрудники ДПС, допрошенные в суде, описали детали погони за террористами. По их словам, автомобиль преступников выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После этого четверо исполнителей теракта бросились врассыпную в сторону леса.
Ранее сообщалось, что куратор боевиков перед нападением на «Крокус Сити Холл» заставил их жарить шашлык на мангале для конспирации.
До этого один из фигурантов сообщил о получении денег от госструктуры Украины. Исполнители нападения на «Крокус Сити Холл» собирались после теракта добраться до Афганистана.