Свидетель: Боевик после теракта в «Крокусе» залез на дерево и не захотел слезать

Tекст: Алексей Дегтярев

Террорист убежал в лес и залез на дерево, его пришлось пилить, поскольку боевик сам слезать отказывался, сказал свидетель, передает РИА «Новости».

Также сотрудники ДПС, допрошенные в суде, описали детали погони за террористами. По их словам, автомобиль преступников выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. После этого четверо исполнителей теракта бросились врассыпную в сторону леса.

Ранее сообщалось, что куратор боевиков перед нападением на «Крокус Сити Холл» заставил их жарить шашлык на мангале для конспирации.

До этого один из фигурантов сообщил о получении денег от госструктуры Украины. Исполнители нападения на «Крокус Сити Холл» собирались после теракта добраться до Афганистана.