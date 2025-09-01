Участник суда узнал, почему люде не могли выбраться из зала «Крокуса» после атаки

Участник суда узнал, почему люде не могли выбраться из зала «Крокуса»

Tекст: Ирма Каплан

«В показаниях одного из потерпевших прозвучала фраза: «Дым был настолько едким, что через несколько вдохов люди теряли сознание». То есть они, со слов свидетеля, не могли самостоятельно выйти из зала и сгорели заживо», – рассказал он ТАСС.

Военный суд продолжит слушания в понедельник и, если потерпевшие не появятся, огласит их показания, данные ранее.

Из материалов дела следует, что около 70 из 149 погибших скончались именно от термоингаляционной травмы и интоксикации угарным газом, не имея огнестрельных или иных ранений. Остальные погибли от ранений или их причина гибели не установлена. Всего угрозе гибели подверглись не менее 1 971 посетителя. Из них почти 1,7 тыс. не обращались за медицинской помощью.

Нападение на «Крокус Сити Холл» произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву.

Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал. Организаторы теракта действовали в интересах Украины. Следствие считает, что нападение организовали члены «Вилаят Хорасан» (структурное подразделение ИГ, террористической организации, запрещенной в России).

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в понедельник, 4 августа, в здании Московского городского суда стартовал судебный процесс по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Он проходит в закрытом режиме.

Во время нападения на «Крокус Сити Холл» мужчина спас жену, прикрыв ее собой. Он погиб, а женщина слышала разговоры террористов на тюркском языке, сообщила свидетельница в суде.

