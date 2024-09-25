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Кремль призвал не допустить злоупотреблений запретительными законами
Песков призвал к четким формулировкам в законах и предостерег от злоупотребления запретительными законами
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул важность четких формулировок в законопроекте о запрете пропаганды отказа от деторождения и заявил о необходимости избежать злоупотреблений.
Песков обратил внимание на необходимость избегать расплывчатых формулировок, чтобы предотвратить возможные злоупотребления в правоприменении, передает ТАСС.
На вопрос журналистов о том, не кажется ли в Кремле, что россиянам «слишком много всего запрещают», Песков ответил, что значительное число законопроектов принимается для упрощения различных процедур.
«Выходит очень много других законопроектов, которые именно регулируют, именно упрощают какие-то процедуры, делают их более удобными для пользователя», – заявил он, подчеркивая, что эти инициативы направлены на помощь физическим лицам, а не юридическим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в России рассматривают законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, предусматривающий штрафы до 5 млн рублей.